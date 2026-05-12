به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدحسن فقیه عصر امروز در نشست بررسی راهکارها و اقدامات لازم برای ممانعت از آتش‌سوزی بقایای مزارع پس از برداشت گندم که با حضور بخشدار مرکزی شادگان و با مشارکت مدیر انجمن دستان سبز دورق برگزار شد، اظهارکرد: این نشست با هدف بررسی آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از سوزاندن بقایای مزارع کشاورزی و ارائه راهکارهای عملی برای جلوگیری از این پدیده برگزار شد.

وی افزود: آتش‌زدن بقایای مزارع علاوه بر ایجاد آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان، موجب از بین رفتن مواد آلی خاک و تخریب زیست‌بوم‌های طبیعی منطقه می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان همچنین بر نقش مهم دهیاران در آگاهی‌بخشی به کشاورزان تأکید کرد و افزود: با همکاری دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، ضرورت دارد تا برنامه‌هایی برای اطلاع‌رسانی و آموزش و فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد.

فقیه گفت: کارگاه‌های آموزشی برای کشاورزان برگزار خواهد شد تا آنان با پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی سوزاندن مزارع و روش‌های جایگزین مدیریت بقایای کشاورزی آشنا شوند.