۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۱

حمله پهپادی و موشکی حزب‌الله به شمال سرزمین‌های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمندگان حزب‌الله لبنان در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داد.

همزمان رسانه‌های عبری از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در شهرک‌های صهیونیست‌نشین یشوف‌ و هجوشریم‌ واقع در اصبع الجلیل خبر دادند.

حزب‌الله لبنان امروز با صدور بیش از بیست بیانیه، از حملات به مواضع دشمن صهیونیستی در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس خبر داد. علیرغم سانسور شدید توسط دشمن صهیونیستی، در این حملات خسارت‌های سنگین و گسترده‌ای وارد شده است.

    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      بنده از حمله پهپادی و موشکی حزب‌الله به شمال سرزمین‌های اشغالی همه جانبه استقبال می کنم و از این بابت از حزب الله لبنان تشکر و قدردانی می کنم

