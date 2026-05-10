معاریو: حزب الله اعتبار گنبد آهنین را بر باد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیست نشین زرعیت به دنبال حمله حزب الله فعال شد. همچنین شهرکهای شومیره و مناخیم نیز شاهد فعال شدن آژیرهای هشدار بوده است.
جبهه داخلی رژیم صهیونیستی علت به صدا در آمدن آژیرهای هشدار را حمله پهپادی از لبنان عنوان کرد.
معاریو: حمله پهپادی حزبالله، اعتبار گنبد آهنین را از بین برد
از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی اعلام کرد که آسیب واردشده به یکی از سامانههای «گنبد آهنین» در روزهای اخیر، ضربهای جدی به وجهه و اعتبار سامانه دفاع هوایی ارتش رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، در ویدئویی که حزبالله منتشر کرده است، یک پهپاد انفجاری پس از عبور از حریم هوایی فلسطین اشغالی به سامانه پدافندی اصابت میکند؛ این در حالی است که شماری از نظامیان صهیونیست در نزدیکی محل حضور دارند و توانایی هیچ اقدام پیشگیرانهای برای مقابله با تهدید ندارند.
معاریو در ادامه نوشت: حزبالله طی هفتههای اخیر دامنه حملات خود را از مناطق مرزی لبنان فراتر برده و اهداف نظامی در داخل فلسطین اشغالی را نیز هدف قرار داده است؛ اقدامی که با هدف وارد کردن خسارت به تجهیزات پیشرفته ارتش اسراییل و تلفات انسانی صورت میگیرد.
این روزنامه همچنین به حمله پهپادی پیشین حزبالله به یک کامیون متعلق به یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه «شومیرا» اشاره کرد و نوشت در پی این حمله، دهها گلوله توپ منفجر و ۱۲ نظامی صهیونیست زخمی شدند.
در ادامه گزارش آمده است که حجم خسارات واردشده به سامانه پدافندی گنبد آهنین، ابعاد آسیب وارده به ساختار دفاع هوایی رژیم صهیونیستی را دوچندان کرده و پرسشهایی درباره کارایی این سامانهها ایجاد کرده است.
معاریو درحالی به آسیب به سامانه گنبد آهنین اذعان کرده است که پیشتر رسانه جنگ مقاومت اسلامی لبنان با انتشار ویدئویی از حمله پهپادی حزبالله به سکوی این سامانه پدافندی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه جلالعلام خبر داده بود.
طبق این گزارش، این عملیات با استفاده از دو پهپاد مسلح انجام شده و سکوی سامانه پدافندی به همراه نیروهای مستقر در آن هدف قرار گرفته است.
