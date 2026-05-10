به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان در بیانیه شماره ۲۲ خود اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و ملت این کشور و در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی، یک مقر فرماندهی تازه‌تأسیس وابسته به ارتش اسرائیل را در منطقه البیاضه را با موشک در هم کوبید.

بر اساس این بیانیه، این عملیات ساعت ۱۹:۱۵ روز یکشنبه با شلیک یک رگبار موشکی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که این حمله در پاسخ به تجاوزات اسرائیل علیه روستاهای جنوب لبنان صورت گرفته؛ تجاوزاتی که به شهادت شماری از شهروندان و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان منجر شده است.

مقاومت اسلامی لبنان در این بیانیه تأکید کرده است این عملیات در چارچوب دفاع از لبنان، ملت آن و پاسخ به ادامه نقض‌ آتش‌بس از سوی اسرائیل انجام شده است.