  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

سوختن مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در آتش خشم رزمندگان حزب‌الله

سوختن مقر فرماندهی ارتش اسرائیل در آتش خشم رزمندگان حزب‌الله

رزمندگان حزب‌الله در واکنش به تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، مقر فرماندهی ارتش این رژیم در منطقه «البیاضیه» در جنوب لبنان را با موشک در هم کوبیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب‌الله لبنان در بیانیه شماره ۲۲ خود اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و ملت این کشور و در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی، یک مقر فرماندهی تازه‌تأسیس وابسته به ارتش اسرائیل را در منطقه البیاضه را با موشک در هم کوبید.

بر اساس این بیانیه، این عملیات ساعت ۱۹:۱۵ روز یکشنبه با شلیک یک رگبار موشکی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که این حمله در پاسخ به تجاوزات اسرائیل علیه روستاهای جنوب لبنان صورت گرفته؛ تجاوزاتی که به شهادت شماری از شهروندان و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان منجر شده است.

مقاومت اسلامی لبنان در این بیانیه تأکید کرده است این عملیات در چارچوب دفاع از لبنان، ملت آن و پاسخ به ادامه نقض‌ آتش‌بس از سوی اسرائیل انجام شده است.

کد مطلب 6826061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها