به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که در حمله پهپادی حزب‌الله به یک پایگاه نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.

رزمندگان حزب‌الله لبنان امروز یکشنبه در پاسخ به ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، مقرهای فرماندهی و مراکز تجمع نظامیان این رژیم در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار دادند.

آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان از روز بیست و هفتم فروردین آغاز شد و علیرغم نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور تروریست آمریکا از تمدید سه هفته‌ای آن خبر داد.