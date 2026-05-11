به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، یک پهپاد متعلق به رژیم اسرائیل روستای «کفرتصیر» در شهرستان «النبطیه» را هدف قرار داد.

هم‌زمان، جنگنده‌های صهیونیستی نیز حملاتی را علیه روستاهای «بیت‌یاحون» و «حاریص» در شهرستان «بنت‌جبیل» انجام دادند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش و بمباران در امتداد روستاهای مرزی جنوب لبنان همچنان رو به افزایش است.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان نیز در واکنش به ادامه نقض آتش‌بس، شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات پهپادی و موشکی قرار دادند.