۳ شهید و شماری زخمی در ادامه حملات اشغالگران به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در یکی از حملات جنگنده‌های متجاوز اسرائیلی، یک خودروی غیرنظامی در خان‌یونس، در جنوب نوار غزه، هدف قرار گرفت که بر اثر آن ۲ نفر شهید و چند تن دیگر زخمی شدند.

پیش از آن نیز، یک نفر بر اثر تیراندازی «ارتش» اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسید و ۴ نفر دیگر زخمی شدند؛ این در حالی است که حملات با وجود توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد شمار کل شهدا از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به ۸۵۱ نفر و شمار مجروحان به ۲۴۳۷ نفر رسیده است. همچنین ۷۷۰ پیکر از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، آمار انباشته از آغاز جنگ نسل‌کشی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۳۷ شهید و ۱۷۲ هزار و ۵۳۹ زخمی رسیده است.

همچنین توپخانه اشغالگران، شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.

در ادامه، سازمان «پزشکان بدون مرز» اعلام کرد که رژیم اسرائیل دسترسی به غذا و کمک‌های انسانی در غزه را به‌صورت عمدی محدود کرده و این موضوع به بحران سوءتغذیه‌ ساختگی با پیامدهای ویرانگر، به‌ویژه برای نوزادان، زنان باردار و مادران شیرده، منجر شده است.

این سازمان با اشاره به شکننده بودن وضعیت در غزه، خواستار آن شد که رژیم اسرائیل بدون هیچ مانعی اجازه ورود فوری کمک‌های انسانی به این منطقه را صادر کند.