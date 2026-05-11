خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در ادامه تشدید جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی، ناوگان جهانی «صمود» ائتلافی بین‌المللی از ۷۰ قایق و هزار داوطلب از ۷۰ کشور با هدف شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه راهی آب‌های منطقه شد. اما نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم ایالات متحده، این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی رهگیری و توقیف کرده و کمک‌های آن را مصادره کرد.

در همین حال، آمریکا یک محاصره دریایی گسترده علیه بنادر ایران در تنگه هرمز به راه انداخته است. آمارها نشان می‌دهد از اواسط آوریل ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۸ کشتی تجاری حامل کالاهای بشردوستانه و غیرنظامی توسط ناوهای آمریکایی متوقف، بازرسی یا از تردد به مقصد بازمانده‌اند.

حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح ابعاد حقوقی این رویدادها، بر توان ایران برای اجرای احکام بین‌المللی تأکید کرده است.

محمدی، با تأکید بر نقض گسترده حقوق بین‌الملل و وقوع جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از نظر حقوقی پیگیری این جنایات ممکن است، اما اجرای آرای بین‌المللی نیازمند قدرت قاهره است که ایران اکنون توان آن را دارد.

محمدی در سخنان خود بیان کرد: قبل از اینکه بخواهم در خصوص ناوگان صمود صحبت کنم، باید تأکید کنم که در سرزمین‌های اشغالی به وسیله رژیم غاصب صهیونیستی تقریباً تمام مواد حقوق بین‌الملل نقض شده و جنایات جنگی در انواع خود رخ می‌دهد که نمونه‌های آن عبارت‌اند از: مجازات جمعی، انتقال اجباری جمعیت، گرسنگی دادن، محاصره و مانع شدن انتقال کمک‌های بشردوستانه، تخریب گسترده، حملات نامتناسب و بسیاری جرائم دیگر.

وی افزود: این رژیم به طور سیستماتیک حمله به بیمارستان‌ها، تاسیسات زیربنایی شهرها، کشتن کودکان و زنان، حمله به مساجد و کلیساها را انجام داده و هیچ قاعده‌ای را رعایت نکرده است. هرگونه قوانین بین‌المللی که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده، نقض شده است و پاسخگو هم نیستند.

محمدی با اشاره به نقش برخی کشورها در مقابله با این جنایات گفت: کشورهایی که ذره‌ای انسانیت در آن‌ها باقی مانده، مانند ایران، یمن و بخشی از مردمان عراق و لبنان، در حد توان خود تلاش می‌کنند، اما اکثر دولت‌های جهان در برابر نقض قوانین سکوت کرده‌اند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد، رساندن غذا و دارو برای جلوگیری از گرسنگی دادن و مجازات جمعی فلسطینی‌هاست، اما متأسفانه حتی این حداقل نیز توسط رژیم صهیونیستی نقض می‌شود.

وی ادامه داد: اموال انسان‌هایی که برای جلوگیری از این جنایات اقدام می‌کنند، در آب‌های آزاد توقیف شده و آن‌ها دستگیر و شکنجه می‌شوند و شواهد عکس و فیلم آن موجود است. متأسفانه جنایاتی توسط رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا صورت می‌گیرد و هیچ یک حاضر به پاسخگویی در مرجع بین‌المللی نیستند. حتی اگر نظامیان جلب شوند، تمکین نمی‌کنند و به جنایات خود ادامه می‌دهند.

محمدی در پایان با اشاره به قدرت ایران برای اجرای قوانین اظهار داشت: برای اجرای قوانین نیازمند قدرت قاهره هستیم. ما پیش‌تر توانستیم به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشتی‌های حامل منابع آنان را توقیف کنیم و اکنون که کنترل تنگه هرمز در اختیار ماست، قادر به اجرای احکام علیه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی آن‌ها هستیم. بنابراین باید پرونده‌ها را در مجامع بین‌المللی و دادگاه‌های ایران راه‌اندازی کنیم و احکام را با قدرت اجرایی ایران اجرا کنیم.