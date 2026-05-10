بازداشت نظامیان صهیونیست به دلیل سرقت تسلیحات ارتش و فروش آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» گزارش داد که شماری از افراد، از جمله دو نظامی، به اتهام سرقت سلاح از پایگاه‌های ارتش این رژیم بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان در ارتباط با دست‌کم چهار حادثه جداگانه طی هفته‌های اخیر تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

این شبکه بدون اشاره به شمار دقیق بازداشت‌شدگان اعلام کرد که در میان افراد بازداشت‌شده، دو نظامی نیز حضور دارند.

به گزارش این شبکه صهیونیستی، سلاح‌های سرقت‌شده از پایگاه‌های نظامی رژیم اسرائیل به طرف‌هایی در داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل شده است، اما هویت این افراد یا گروه‌ها اعلام نشده است.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره سرقت سلاح و مهمات از پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شده بود.

رسانه‌های رژیم اسرائیل پیش‌تر گزارش داده بودند که ارتش این رژیم در مقابله با پدیده سرقت سلاح از پایگاه‌های نظامی خود، از جمله پایگاه‌های نزدیک نوار غزه، با دشواری روبه‌رو است.