افزایش ۳۷ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری در دانشگاه ایلام

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت پذیرش دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه ایلام از ۵۷ نفر در سال گذشته به ۷۸ نفر در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی در این حوزه است.

وی افزود: این افزایش ظرفیت در راستای توسعه تحصیلات تکمیلی، پاسخگویی به نیازهای علمی کشور و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه انجام شده است.

رئیس دانشگاه ایلام با اشاره به راه‌اندازی سه رشته جدید دکتری در سال جاری بیان کرد: رشته‌های علوم اقتصادی، زبان و ادبیات عربی و معماری به مجموعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه افزوده شده‌اند که می‌توانند زمینه جذب بیشتر نخبگان علمی و پژوهشگران را فراهم کنند.

مرادنژادی ادامه داد: توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، بخشی از برنامه جامع دانشگاه برای ارتقای جایگاه علمی، گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه ایلام در سال‌های اخیر مسیر توسعه علمی و آموزشی را با جدیت دنبال کرده است، گفت: به‌روزرسانی سرفصل‌های آموزشی، تقویت امکانات پژوهشی و جذب اعضای هیئت علمی توانمند از مهم‌ترین اقدامات دانشگاه در این مسیر بوده است.

رئیس دانشگاه ایلام تصریح کرد: دانشگاه تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید، نقش مؤثرتری در حل مسائل و چالش‌های ملی و منطقه‌ای ایفا کرده و در مسیر توسعه علمی استان و کشور گام‌های مؤثرتری بردارد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش دوره‌های دکتری علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشگاه، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولیدات پژوهشی، توسعه فعالیت‌های فناورانه و تقویت ارتباط دانشگاه با بخش‌های اجرایی و صنعتی باشد.