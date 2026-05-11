اجرای رویکرد جدید نظارتی در برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی در ایلام

فزشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف افزایش سرعت در برخورد با تخلفات اقتصادی و جلوگیری از تداوم فعالیت واحدهای متخلف، از امروز شیوه جدیدی در روند نظارت و برخورد با تخلفات در استان ایلام اجرایی شده است.

وی افزود: طبق این دستورالعمل، در صورتی که تخلف توسط بازرسان دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های صنفی یا سایر بازرسان ذی‌صلاح ثبت و تأیید شود و رئیس شعبه تعزیرات نیز آن را محرز بداند، بدون نیاز به طی مراحل طولانی رسیدگی، امکان پلمب فوری واحد متخلف فراهم خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به اینکه در گذشته فرآیند رسیدگی به پرونده‌های تخلف ممکن بود ماه‌ها به طول بینجامد، تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی در برخی موارد باعث می‌شد واحدهای متخلف همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، اما با اجرای این رویکرد جدید، امکان برخورد سریع و بازدارنده با متخلفان فراهم شده است.

زرگوش ادامه داد: در این شیوه، به محض مشاهده تخلف توسط بازرسان و تأیید رئیس شعبه، واحد متخلف در همان محل پلمب می‌شود و سپس روند رسیدگی به پرونده در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل، ساماندهی بازار، جلوگیری از تکرار تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، گفت: برخورد قاطع و فوری با تخلفات صنفی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات، ایجاد رقابت سالم در بازار و افزایش اعتماد عمومی به نظام نظارتی داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از جمله جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود و انتظار می‌رود با هم‌افزایی این دستگاه‌ها، نظارت بر بازار استان با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

زرگوش در پایان تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه‌های صنفی، توزیعی و خدماتی به‌صورت جدی برخورد خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه‌ها و مسیرهای اعلام‌شده گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.