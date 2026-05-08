بازگشت حیات به نگین هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صابری روز جمعه گفت: براساس گزارش‌های میدانی و پایش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان محیط ‌زیست بارش‌های متوالی اخیر در کنار مدیریت صحیح حوضه آبریز باعث شده است که تالاب ذوالبین مجدداً به عنوان یک قطب زیستی و اکولوژیک در منطقه ایفای نقش کند. بازگشت آب به بستر تالاب نه تنها باعث سبز شدن پهنه‌های وسیعی از منطقه شده بلکه شاهد بازگشت پرندگان مهاجر و حیات وحش به این زیستگاه است.

رئیس اداره محیط زیست هشترود ادامه داد: احیای این تالاب گامی حیاتی در جهت حفظ تنوع زیستی و تامین سلامت اکوسیستم شهرستان هشترود محسوب می‌شود. با این حال ضرورت تداوم برنامه‌های حفاظتی و مدیریت منابع آب برای جلوگیری از تکرار چرخه‌ی خشکسالی بایستی مورد تاکید قرار گیرد.

تالاب ذوالبین در ۳۴ کیلومتری غرب هشترود قرار داشته از مهمترین پرندگان این تالاب می‌توان به اردک سرسفید، سرحنایی، بلوطی و سرسبز، چنگر کشیم، گردن سیاه، کشیم کوچک و بوتیمار اشاره کرد.