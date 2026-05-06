به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ صادقپور روز سه شنبه در یک گفتگوی رسانه ای اعلام کرد: تالاب بین‌المللی قوری‌گول پس از یک دوره تلاش مستمر در جهت مدیریت منابع آبی و لایروبی کانال‌های آبرسانی، هم‌اکنون در شرایط نسبتاً مناسبی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشاهده دسته‌های پرجمعیت پرندگان مهاجر در پهنه آبی تالاب، افزود: حضور مجدد اردک‌ سرسفید (Oxyura leucocephala) که از گونه‌های کمیاب و در حال انقراض جهانی محسوب می‌شود، گواهی روشن بر بهبود شرایط زیستگاهی و امنیت حاکم بر این تالاب است.

وی اظهار کرد: این پرندگان قوری‌گول را به عنوان مکانی امن برای استراحت و جوجه‌آوری انتخاب کرده‌اند که این موضوع مدیون همکاری جوامع محلی و تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان منطقه است.

یدالله آذرهوا، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی هم با اشاره به وضعیت مطلوب تراز آبی (۱۹۱۱.۴۳ متر) خاطرنشان کرد: با وجود فرسودگی‌های موجود در کانال آبرسانی، با هماهنگی‌های انجام شده در سطح استان، مقرر شده است تا نسبت به لوله‌گذاری بخش‌های انتهایی کانال اقدام شود تا حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب با بازدهی بیشتری تأمین گردد.