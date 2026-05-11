جلالی: انتخاب عبدی برای تیم فوتبال امید منطقی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در رابطه با شرایط تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: شرایط فعلی عادی نیست و همه ما این را میدانیم. البته در سالهای گذشته هم، بهویژه در دهه ۶۰، چنین شرایطی را تجربه کردهایم. در همان دورهای که مرحوم دهداری هدایت تیم ملی را برعهده داشت یا زمانی که ناصر ابراهیمی سرمربی تیم ملی بود، تیم ملی با تیمهای باشگاهی خودمان بازی تدارکاتی برگزار میکرد. اکنون هم در چنین وضعیتی قرار داریم اما این نوع آمادهسازی، آمادهسازی مناسب برای جام جهانی نیست و خیلی سخت است که بخواهیم توقع داشته باشیم تیم ما در آن سطح عملکرد موفقی داشته باشد.
وی ادامه داد: مگر اینکه شرایطی شبیه عراق در یک دوره جام ملتهای آسیا رخ دهد؛ تیمی که بعد از جنگ و حمله آمریکا توانست قهرمان آسیا شود. این مسائل دیگر صرفاً فنی نیست و پارامترهای دیگری در آن دخیل است. اگر بتوانیم فضای ذهنی و روانی ویژهای برای تیم ملی ایجاد کنیم، شاید شانس موفقیت داشته باشیم.
جلالی درباره تعطیلی لیگ برتر نیز گفت: دو حالت وجود داشت؛ یا برگزاری لیگ میتوانست آسیبهایی ایجاد کند که به ضرر تیم ملی باشد یا تعطیلی آن باعث میشد بازیکنان از فضای مسابقه دور شوند. به نظر من میشد شرایطی بین این دو حالت ایجاد کرد؛ مثلاً سه یا چهار هفته مسابقات برگزار میشد و ادامه لیگ به بعد از جام جهانی موکول میشد. فکر میکنم این تصمیم میتوانست تدبیر بهتری باشد.
وی افزود: در هر حال وقتی لیگ را تعطیل کردیم، این تصمیم نه به نفع آینده فوتبال است و نه به سود تیم ملی. حتی بعد از جام جهانی هم با مشکل برگزاری مسابقات مواجه خواهیم شد و در نهایت این تصمیم به سود تیم ملی تمام نمیشود.
کارشناس فوتبال ایران درباره ضرورت حضور در جام جهانی خاطرنشان کرد: حضور در جام جهانی یک ضرورت است و انتخاب نیست. تجربه به ما نشان داده که وقتی در اوایل دهه ۶۰ تیم المپیک ایران انتخاب شد اما اجازه حضور پیدا نکرد، ۵۰ سال طول کشید تا دوباره بتوانیم به المپیک برسیم. این اتفاقات عقبماندگیهایی ایجاد میکند که جبران آنها بسیار دشوار است. بنابراین رفتن به جام جهانی یک ضرورت قطعی است.
جلالی در پاسخ به این پرسش که با وجود شرایط فعلی، تیم ملی ایران همچنان از شانسهای صعود از مرحله گروهی جام جهانی محسوب میشود یا نه، اظهار داشت: به دلایل فنی شانس ما خیلی پایین آمده است مگر اینکه بتوانیم فضای ذهنی و روانی ویژهای برای بازیکنان ایجاد کنیم و اتحاد مثالزدنی در تیم به وجود بیاوریم. در غیر این صورت، با این سطح از آمادهسازی و بازیهای تدارکاتی، شانس زیادی نداریم.
وی درباره حضور تعداد زیادی از بازیکنان باتجربه در سومین جام جهانی خود و همچنین میانگین سنی بالای تیم ملی گفت: مطمئن باشید این یکی از شاخصهایی است که باعث میشود نسبت به نتیجهگیری خیلی امیدوار نباشیم. اگر میانگین سنی تیمهای قهرمان جام جهانی در دورههای اخیر را بررسی کنید، اغلب بین ۲۶ تا ۲۷ سال بودهاند و حتی تیمهایی که به جمع چهار تیم پایانی رسیدهاند نیز چنین شرایطی داشتهاند. بنابراین ما تیم نسبتاً مسنی در اختیار داریم.
جلالی ادامه داد: بعد از آن گزینههای دیگری را هم معرفی کردیم اما هیچکدام مورد موافقت قرار نگرفتند. در این مدت فعالیتهایی برای تیمهای نوجوانان و جوانان انجام شد.
وی درباره انتخاب مربی از ردههای پایه برای هدایت تیم امید و اینکه آیا این موضوع ادامه همان چرخه اشتباه گذشته نیست، اظهار داشت: این مسئلهای است که باید خیلی عمیقتر درباره آن صحبت شود. اینکه چرا تیم امید ما سالهاست چنین وضعیتی دارد، موضوع سادهای نیست. در تمام این سالها هم هر بار که وارد دوره آمادهسازی شدهایم، در طول چهار سال چندین مربی تغییر کردهاند.
این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: با این حال در مقطع فعلی به نظر من انتخاب انجام شده منطقی است، چون مربیای که در رده نوجوانان و سپس جوانان فعالیت کرده، شناخت بیشتری از بازیکنان دارد و همان بازیکنان اکنون میتوانند در تیم امید حضور داشته باشند. با توجه به زمان کمی که در اختیار است، فکر میکنم این انتخاب، انتخاب منطقیای بوده است.
