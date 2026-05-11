گزارش ویژه مارکا از حواشی حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند؛ رقابت‌هایی که در آمریکای شمالی و به میزبانی سه کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

با این حال، فضای پیرامون حضور ایران در این تورنمنت با حواشی و تنش‌هایی همراه شده است. به دلیل اقدامات خصمانه کانادا علیه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، و همچنین پیام‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه اعضای تیم ملی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال عدم حضور ایران در این رقابت‌ها مطرح شده است.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال ایران برای تضمین شرایط حضور تیم ملی، ۱۰ شرط مشخص را برای سفر و حضور در آمریکا تعیین کرده و از فیفا خواسته است نسبت به اجرای این موارد و تأمین ضمانت‌های لازم اقدام کند.

روزنامه مارکا اسپانیا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در این رابطه نوشت: با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، روند آماده‌سازی تیم‌های ملی برای حضور در این رقابت‌ها وارد مرحله مهمی شده است. با این حال، در میان تیم‌های حاضر، وضعیت ایران بیش از مسائل داخل زمین، به دلیل حواشی خارج از زمین مورد توجه قرار گرفته است.

تیم ملی ایران که با شایستگی ورزشی موفق به صعود به جام جهانی شده، در شرایطی حساس و همراه با فضای سیاسی و دیپلماتیک پیچیده وارد این رقابت‌ها می‌شود؛ به‌ویژه با یکی از کشورهای میزبان.

صعود قطعی، اما با چالش‌های خارج از زمین

فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده است که حضور این تیم در جام جهانی تنها به مسائل فنی محدود نمی‌شود، بلکه شرایط ورود و حضور هیئت ایرانی در کشورهای میزبان نیز اهمیت زیادی دارد.

مهم‌ترین نگرانی‌ها مربوط به صدور ویزا، مسائل امنیتی و نحوه برخورد با بازیکنان، کادر فنی و سایر اعضای تیم است. ایران خواستار دریافت تضمین‌های مشخص شده تا بتواند بدون مشکل خارج از زمین در این رقابت‌ها شرکت کند.

این موضوع در فضایی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر تنش‌هایی میان ایران و ایالات متحده گزارش شده و با توجه به اینکه آمریکا یکی از میزبانان اصلی جام جهانی است، نگرانی‌هایی درباره روند ورود اعضای تیم ایران ایجاد شده است.

شروط ایران برای حضور در جام جهانی

از جمله درخواست‌های فدراسیون فوتبال ایران می‌توان به صدور بدون مشکل ویزا برای بازیکنان و کادر فنی، رعایت کامل احترام به پرچم و سرود ملی ایران، و تضمین عدم تأثیر مسائل غیرورزشی بر حضور این تیم اشاره کرد.

این نوع درخواست‌ها در شرایط عادی جام جهانی معمول نیست، اما نشان‌دهنده فضای خاصی است که تیم ایران با آن روبه‌رو شده است.

در همین حال، فیفا به عنوان نهاد برگزارکننده تأکید دارد که همه تیم‌های صعود کرده باید در شرایط برابر در این رقابت‌ها حضور داشته باشند؛ موضوعی که همواره بخشی از توافق با کشورهای میزبان بوده است.

در نهایت، همه نگاه‌ها به این است که این شرایط چگونه مدیریت خواهد شد تا حضور ایران در جام جهانی بدون درگیری‌های سیاسی و صرفاً در چارچوب ورزشی رقم بخورد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل