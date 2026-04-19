به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اخیر سازمان لیگ برای توقف مسابقات لیگ برتر تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶، واکنشهای متفاوتی را در فضای فوتبال کشور به همراه داشته است.
مجید جلالی مربی باسابقه فوتبال ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیچیدگیهای این تصمیم اظهار داشت: واقعیت این است که هر تصمیمی در این مقطع گرفته میشد با تبعات خاص خودش همراه بود. اگر مسابقات را ادامه میدادیم، هم شرایط فعلی را تحت تأثیر قرار میدادیم و هم آینده را با نگرانی مواجه میکردیم.
هر تصمیمی سخت بود!
او در ادامه افزود: برگزاری بازیها در این زمان میتوانست خطر مصدومیت بازیکنان را افزایش دهد، بهویژه برای نفراتی که در فهرست تیم ملی حضور دارند. این موضوع ریسک بزرگی برای کادر فنی تیم ملی به شمار میرفت. همچنین موکول کردن مسابقات به بعد از جام جهانی نیز با توجه به فشردگی تقویم فصل آینده و نزدیکی به جام ملتهای ۲۰۲۷ آسیا، چالشهای خاص خود را ایجاد میکند.
انتظارات از تیم ملی در جام جهانی
جلالی درباره وضعیت تیم ملی و میزان انتظار از این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در شرایط فعلی نمیتوان انتظار مشخص و بالایی داشت. واقعیت این است که ما در وضعیت ایدهآلی قرار نداریم. محدودیتهای مختلفی وجود دارد، از مسائل مالی گرفته تا مشکلات روحی و روانی بازیکنان که تأثیر زیادی بر عملکرد آنها میگذارد.
لزوم حضور روانشناس در کنار تیم ملی
مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال با تأکید بر اهمیت آمادهسازی ذهنی بازیکنان خاطرنشان کرد: قطعاً حضور یک تیم روانشناسی متخصص در حوزه ورزش در کنار تیم ملی ضروری است. بازیکنان نیاز دارند از نظر ذهنی برای حضور در چنین تورنمنت بزرگی آماده شوند.
او در ادامه با اشاره به تجربهای از فوتبال حرفهای جهان گفت: در دوره مربیگری که در هلند داشتم، دیدم گاس هیدینک زمانی که هدایت تیم ملی کره جنوبی را بر عهده داشت، یک تیم کامل رواندرمانی را همراه خود داشت. همین نگاه حرفهای باعث شد آنها در جام جهانی عملکرد قابل توجهی ارائه دهند.
شانس صعود از گروه
جلالی در ارزیابی خود از شانس تیم ملی برای صعود از مرحله گروهی اظهار داشت: باید واقعبین باشیم. در سالهای اخیر در بسیاری از سطوح فوتبال با چالشهایی مواجه بودهایم و نمیتوان گفت شرایط ایدهآلی داریم. با این حال، اگر همه چیز به بهترین شکل پیش برود، میتوان امیدوار بود که تیم ملی از مرحله گروهی صعود کند.
بازگشت قلعه نویی به مدل قدیمی؟
او در پایان درباره احتمال تغییر رویکرد امیر قلعهنویی و بازگشت به سبک کاری دوران باشگاهی خود گفت: این موضوع به تفکرات خود قلعهنویی بستگی دارد. اینکه بخواهد اردوهای بلندمدت برگزار کند یا نه، کاملاً به استراتژی او برمیگردد. اما در مجموع امیدوارم تیم ملی بتواند با آمادگی مناسب در این رقابتها حاضر شود و عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.
نظر شما