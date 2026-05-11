تماشای یک کنسرت اسپانیایی در تهران؛ ممنون که سکوت نکردی!

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «ممنون اسپانیا» از جمله محصولات تازه منتشر شده مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان است که طی روزهای گذشته با عنوان «کنسرت اسپانیایی در مقابل سفارت اسپانیا» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که با استفاده از تصاویر مرتبط با بخشی از تجمع تعدادی از جوانان و دانشجویان ایرانی مقابل سفارت اسپانیا در تهران به نشانه قدردانی از همبستگی دولت و ملت این کشور با مردم کشورمان با شعار «اسپانیا ممنون که سکوت نکردی» تولید شده است، گروه اجرایی تلاش کرده تا با اجرای موسیقی به زبان اسپانیایی فضای متفاوتی را ارائه دهد.

تولیدکنندگان این اثر اعلام کردند که هدف اصلی این گردهمایی، رساندن پیام شجاعت و حق‌طلبی مردم ایران به ملت اسپانیا و ضبط تصاویر این همدلی برای تولید یک اثر تصویری ماندگار بوده است.

براساس این گزارش طی روزهای گذشته برخی از شهروندان تهران در قالب تجمعات مردمی و دانشجویی با تجمع در مقابل سفارت اسپانیا، با اجرای آهنگ‌های اسپانیایی، از همبستگی دولت و ملت اسپانیا با ایران در جریان تجاوز دشمن قدردانی کردند.

این اجتماعات مردمی که با هدف تکریم مفاهیم ارزشمندی چون صلح، مقاومت و دوستی میان ملت‌ها با حمایت مرکز موسیقی مأوا و مجموعه «مصاف» شکل گرفت، میزبان برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری بوده که از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، قرائت بیانیه‌هایی به زبان اسپانیایی خطاب به مردم آزاده این کشور و اجرای قطعاتی در ستایش ایستادگی در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه بود.