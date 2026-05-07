به گزارش خبرنگار مهر، تکآهنگ «برادر عرب» با صدای محسن عراقی و نماهنگ «لبیک» با صدای محمدحسین حدادیان عنوان ۲ اثر جدید تولید شده از سوی مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) است که به تازگی و همزمان با جنگ رمضان پیش روی مخاطبان قرار داده شده است.
در تکآهنگ «برادر عرب» که شعر آن توسط «کارگاه گوشه عراق» با یک حال و هوای موسیقایی متفاوت منتشر شده، محسن عراقی از مداحان و ذاکران اهل بیت به عنوان خواننده حضور دارد.
در توضیح این اثر که با جمله «صحبتهای مهم محسن عراقی با برادران عرب» منتشر شده آمده است: «محسن عراقی از زبان فتاح و سجیل روایت میکند».
نماهنگ «لبیک» نیز عنوان یکی از جدیدترین محصولات مرکز موسیقی مأوا است که طی روزهای اخیر با صدای محمدحسین حدادیان مداح اهل بیت (ع) با محوریت فریاد استکبارستیزی و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب منتشر شده است.
بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته پروژههای «داش مجید ایول»، «ایرانی جزاک الله» با صدای مهدی رسولی، «پرچم بالا» با صدای گروه سرود نور مشکات و فطرس، «دریا دلان» با صدای سعید شریعت، «ایران حسین» با صدای سید مجید بنیفاطمه از سوی مرکز موسیقی مأوا در حوزه جنگ رمضان پیش روی مخاطبان قرار گرفتهاند.
