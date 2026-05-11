به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی همزمان با هفته هلالاحمر با حضور در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتها و آمادگیهای عملیاتی این مرکز قرار گرفت.
مرادی در این بازدید با قدردانی از خدمات امدادی و بشردوستانه این مجموعه، اظهار داشت: نقش جمعیت هلالاحمر در مدیریت حوادث و خدمترسانی به مردم در شرایط بحرانی، بسیار مهم و اثرگذار است. هلالاحمر در لحظات سخت، نخستین صدای امیدی است که به گوش حادثهدیدگان میرسد.
وی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی نیروهای این جمعیت در نقاط مختلف استان هرمزگان افزود: زبان از بیان حجم زحمات کارکنان، امدادگران و داوطلبان قاصر است. این عزیزان با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، تعهد انسانی خود را به بهترین شکل به نمایش میگذارند.
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، فعالیت در هلالاحمر را فراتر از یک شغل دانست و تصریح کرد: حضور آگاهانه در این مسیر، انتخابی برای خدمت به بشریت است. تلاشهای دلسوزانه امدادگران در جغرافیای پهناور استان، موجب افزایش اعتبار و جایگاه ارزشمند این نهاد در نزد افکار عمومی شده است.
گفتنی است،در پایان این بازدید با اهدای لوح سپاس، از جمعی از امدادگران و تلاشگران جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان به پاس خدمات داوطلبانه و مجاهدتهای آنان در مسیر امدادرسانی تجلیل شد.
نظر شما