به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهاشم میراب مرتضوی روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ به همراه احمدعلی محمدی معاون فنی، احد پورنقی معاون تفریغی دیوان محاسبات استان و جمعی از حسابرسان ارشد مستقر در جمعیت هلال‌احمر استان، با حضور در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و در جریان روند فعالیت‌های امدادی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی این مجموعه در شرایط جنگ رمضان گفت: خدمات تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی جمعیت هلال احمر از جمله داروخانه این جمعیت که از مهم‌ترین داروخانه‌های استان محسوب می‌شود، به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمت به مردم است و مجموعه هلال احمر استان در آمادگی کامل قرار دارد.

وی افزود: پایگاه‌های امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و حوزه‌های داوطلبان و جوانان نیز در قالب پویش «جبهه مردمی ایران ما» و ارائه خدمات حمایت روانی از طریق سامانه ۴۰۳۰ و تیم‌های سحر در حال خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های امدادگران هلال احمر اظهار کرد: کار امدادگران بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و آنان در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند. فداکاری‌های امدادگران در صحنه‌های حساس امدادرسانی همانند فداکاری‌های رزمندگان اسلام است و این از جان‌گذشتگی‌ها زمینه عبور از شرایط دشوار را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: مجموعه دیوان محاسبات استان نیز در مسیر خدمت‌رسانی به مردم در کنار امدادگران حضور دارد و از تلاش‌های این مجموعه حمایت می‌کند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید واعظی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت هلال احمر استان نیز با تسلیت شهادت قائد امت و شهدای جنگ رمضان، به جایگاه مهم دیوان محاسبات در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات از جایگاه قانونی ویژه‌ای در سطح کشور برخوردار است. نگاه پدرانه و اندیشمندانه مدیرکل این مجموعه به مسائل کشور نیز قابل تقدیر است.