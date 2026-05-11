کارگروه مقابله با گرد و غبار استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان قم، در نشست کارگروه مقابله با گرد و غبار استان حضور یافت.



این نشست مسئولان استانی و ملی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم برگزار شد.



این جلسه به اکبر بهنام‌جو استاندار قم برگزار شد و در آن آخرین شرایط استان در حوزه گرد و غبار، روند اجرای برنامه‌های مقابله‌ای و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای کاهش آثار این پدیده زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.



در ابتدای این نشست، سیده مریم محمدی مدیرکل محیط زیست قم گزارشی از وضعیت موجود گرد و غبار در استان قم و اقدامات انجام شده در حوزه پایش، مدیریت و کنترل این پدیده ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های اجرایی و نحوه مواجهه دستگاه‌های مسئول با شرایط موجود پرداخت.



در ادامه، موضوعات مرتبط با کانون‌های تولید گرد و غبار، ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و راهکارهای تقویت اقدامات میدانی در دستور کار اعضای کارگروه قرار گرفت.



معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز در این نشست، در جریان آخرین اقدامات و مسائل مرتبط با مدیریت گرد و غبار در قم قرار گرفت.



در این جلسه، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند.

همچنین معاون رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، در آئین افتتاح تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب حضور خواهد یافت.



این پروژه در راستای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و ساماندهی فرآیندهای مرتبط با تصفیه پساب‌های صنعتی اجرا شده است.



آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب در محل این شهرک صنعتی واقع در ابتدای آزادراه قم ـ تهران برگزار می‌شود.