۴۵ درصد روستاهای استان کرمان کد شناسایی رسمی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ذاکری هرندی، صبح دوشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کدپستی الکترونیک گفت: استان کرمان تا پایان شهریورماه امسال شاهد تکمیل طرح ملی کد پستی الکترونیکی (GNAF) در تمام شهرها و روستاها خواهد بود.
وی افزود: این طرح که هویت بخشی الکترونیکی به سکونتگاههای شهری و روستایی، مجموعههای اداری و تجاری را تا ۳۱ شهریور ماه الزامی میکند، گامی مهم در راستای هویت بخشی به نقاط مختلف استان محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: از جمله مهمترین دستاوردهای این طرح میتوان به هویت بخشی امنیتی و املاکی، تسهیل دسترسی به اطلاعات مالکان و همچنین حذف نیاز به استفاده از آدرسهای سنتی اشاره کرد و پس از اجرای کامل GNAF، شناسایی مکانها تنها از طریق کد پستی الکترونیکی میسر خواهد بود.
ذاکری، افزود: در بناهای تاریخی، کد پستی الکترونیکی باید به صورت کاشی بر سردر منازل نصب شود تا هویت دیجیتال این اماکن نیز حفظ گردد. این اقدام در راستای حفظ میراث فرهنگی و تسهیل خدماترسانی به این مجموعهها صورت میگیرد.
این مقام مسئول همچنین آماری از وضعیت فعلی ارائه داد و بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ درصد سکونتگاههای شهری و ۴۵ درصد روستاهای استان کرمان هنوز فاقد کد شناسایی رسمی هستند و با توجه به برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه، اجرای کامل طرح GNAF پیش از آن ضروری ارزیابی شده است.
