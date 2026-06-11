به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ذاکری هرندی، در سفر به شهرستان بافت، از روند اجرای پروژههای در دست احداث محور «کرمان - بافت» بازدید کرد.
وی در این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل این محور ارتباطی اظهار داشت: تسریع در اجرای پروژههای راهسازی از اولویتهای استان است و رفع موانع اعتباری پروژهها با جدیت پیگیری میشود تا بهرهبرداری از قطعات باقیمانده محقق شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان همچنین بر تداوم نظارت میدانی بر پروژههای زیرساختی و تسریع در روند تکمیل طرحهای نیمهتمام تأکید کرد.
بنا به این گزارش، محور «کرمان ـ بافت» به طول ۱۴۸ کیلومتر از پروژههای مهم ارتباطی استان کرمان محسوب میشود که تاکنون ۸۳ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است.
در حال حاضر ۲۹ کیلومتر از این مسیر در قالب دو قطعه در دست اجرا قرار دارد که شامل ۸ کیلومتر در محدوده شهرستان بافت با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد و ۱۲ کیلومتر در محدوده نگار به سمت بهرامجرد با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد است.
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