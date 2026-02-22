به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی کاهش تصادفات استان کرمان با تفکیک نقاط پرتصادف از نقاط حادثه‌خیز گفت: متأسفانه در محورهای استان کرمان با هر دو موضوع مواجه هستیم و لازم است با همکاری پلیس راهور، اداره‌ کل راهداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اصلاح این نقاط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی، افزود: دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده نقاط پر خطر را شناسایی و اقدامات اصلاحی را آغاز کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان یکی از چالش‌های جدی سفرهای نوروزی را حوادث غیرمترقبه جوی دانست و گفت: نباید اجازه دهیم بارندگی یا سیلاب، مسافران را غافلگیر کند و ناگهان شاهد سرگردانی صدها هزار نفر در جاده‌ها باشیم. بر همین اساس، اداره‌کل هواشناسی موظف شده حداقل ۲۴ ساعت پیش از هر روز، وضعیت جوی را به‌صورت دقیق و مستمر اطلاع‌رسانی کند.

ذاکری هرندی، با تأکید بر برخورد قاطع با رانندگان متخلف اظهار داشت: بازبینی، تعمیر و فعال‌سازی دوربین‌های نظارتی در محورهای استان کرمان باید به‌ سرعت انجام شود تا با تخلفات حادثه‌ ساز، بدون اغماض برخورد شود و این اقدام با همکاری پلیس و راهداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تردد بالای مسافران عبوری از استان کرمان، به‌ ویژه در مسیرهای منتهی به جنوب کشور و بنادر، گفت: ایجاد توقف گاه‌ها و استراحتگاه‌های ایمن، به‌ خصوص در شهرهای پرتردد، ضروری است و این توقف گاه‌ها باید از نظر انتظامی تأیید شده باشند تا از برپایی چادرهای غیر ایمن، خطر گاز گرفتگی و بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان از آماده‌ باش کامل شهرداری‌ها، سازمان‌های آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس جاده‌ای در ایام نوروز خبر داد و افزود: مراکز درمانی باید با حضور پزشکان متخصص فعال باشند و مرکزی که متخصص نداشته باشد، عملاً کارایی لازم را در شرایط بحرانی نخواهد داشت.

ذاکری‌ هرندی، حضور میدانی مدیران در استان کرمان طی ۱۵ روز تعطیلات نوروزی را تکلیف دانست و گفت: مدیریت پشت میز پاسخگوی شرایط بحرانی نیست و حضور در صحنه، هم در حل مشکلات مؤثر است و هم اعتماد و رضایت مسافران را افزایش می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» تصریح کرد: این شعار صرفاً یک جمله تبلیغاتی نیست، بلکه یک سیاست اجرایی است و تحقق آن در گرو سفری ایمن، آرام و همراه با حداکثر خدمات برای مسافران نوروزی خواهد بود.