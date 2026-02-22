۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

تعیین مهلت ۱۰ روزه برای شناسایی فوری نقاط پر خطر جاده‌ای استان کرمان

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده نقاط پر خطر جاده های استان کرمان را شناسایی و اقدامات اصلاحی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری هرندی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی کاهش تصادفات استان کرمان با تفکیک نقاط پرتصادف از نقاط حادثه‌خیز گفت: متأسفانه در محورهای استان کرمان با هر دو موضوع مواجه هستیم و لازم است با همکاری پلیس راهور، اداره‌ کل راهداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اصلاح این نقاط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی، افزود: دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده نقاط پر خطر را شناسایی و اقدامات اصلاحی را آغاز کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان یکی از چالش‌های جدی سفرهای نوروزی را حوادث غیرمترقبه جوی دانست و گفت: نباید اجازه دهیم بارندگی یا سیلاب، مسافران را غافلگیر کند و ناگهان شاهد سرگردانی صدها هزار نفر در جاده‌ها باشیم. بر همین اساس، اداره‌کل هواشناسی موظف شده حداقل ۲۴ ساعت پیش از هر روز، وضعیت جوی را به‌صورت دقیق و مستمر اطلاع‌رسانی کند.

ذاکری هرندی، با تأکید بر برخورد قاطع با رانندگان متخلف اظهار داشت: بازبینی، تعمیر و فعال‌سازی دوربین‌های نظارتی در محورهای استان کرمان باید به‌ سرعت انجام شود تا با تخلفات حادثه‌ ساز، بدون اغماض برخورد شود و این اقدام با همکاری پلیس و راهداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تردد بالای مسافران عبوری از استان کرمان، به‌ ویژه در مسیرهای منتهی به جنوب کشور و بنادر، گفت: ایجاد توقف گاه‌ها و استراحتگاه‌های ایمن، به‌ خصوص در شهرهای پرتردد، ضروری است و این توقف گاه‌ها باید از نظر انتظامی تأیید شده باشند تا از برپایی چادرهای غیر ایمن، خطر گاز گرفتگی و بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان از آماده‌ باش کامل شهرداری‌ها، سازمان‌های آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس جاده‌ای در ایام نوروز خبر داد و افزود: مراکز درمانی باید با حضور پزشکان متخصص فعال باشند و مرکزی که متخصص نداشته باشد، عملاً کارایی لازم را در شرایط بحرانی نخواهد داشت.

ذاکری‌ هرندی، حضور میدانی مدیران در استان کرمان طی ۱۵ روز تعطیلات نوروزی را تکلیف دانست و گفت: مدیریت پشت میز پاسخگوی شرایط بحرانی نیست و حضور در صحنه، هم در حل مشکلات مؤثر است و هم اعتماد و رضایت مسافران را افزایش می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» تصریح کرد: این شعار صرفاً یک جمله تبلیغاتی نیست، بلکه یک سیاست اجرایی است و تحقق آن در گرو سفری ایمن، آرام و همراه با حداکثر خدمات برای مسافران نوروزی خواهد بود.

کد خبر 6756640

