پرستاران هیچ وقت دیده نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا گچکوبان گفت: پرستاران باید تمام وقت و در هر شرایطی سر کار باشند. دو سال است که کارمندان دولت با توجه به مصوبههایی که استانداریها یا دولت میدهد به طور معمول بین ۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته کار میکنند. برای مثال در مصوبه فعلی استانداری خوزستان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ساعات کاری ادارات و از شنبه تا چهارشنبه است. در عمل کارمندان ادارات ۲۵ ساعت در هفته کار میکنند، در صورتی که یک پرستار یا در کل کادر درمان ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند.
وی افزود: کادر درمان در ماه ۶۰ ساعت مازاد بر موظفی کارمندان دولت کار میکنند و حقوقشان هم کمتر است و مزایایی هم که کادر درمان میگیرند به نسبت آنها کمتر است. بقیه کارکنان دولت اضافه کارشان را به روز و حتی اضافهکار تشویقی و همزمان با حقوق دریافت میکنند در حالی که کادر درمان اضافهکار موظف، مازاد و اجباری هم ایستادند؛ ولی زمان پرداخت آن هم مشخص نیست.
گچ کوبان ادامه داد: امروز بسیاری از همکاران ما در حال خروج از بخش دولتی هستند و به بخش خصوصی میروند؛ چون افزایش حقوق بخش خصوصی بیشتر است. در اردیبهشتماه در بخش دولتی دو درخواست استعفا داشتم که میخواهند به بخش خصوصی بروند.
وی افزود: بر اساس قانونی که مجلس مصوب کرده و الان در برنامه هفتم توسعه هم هست باید پرداخت حقوق بر اساس رشد تورم باشد. یا تورم باید کنترل شود یا حقوقها بهاندازه تورم افزایش پیدا کند. نمیتوان یک طرف را فقط داشته باشیم. هم تورم داریم هم افزایش حقوق به اندازه تورم نیست.
عضو سازمان نظام پرستاری ادامه داد: پرستاران در هیچ زمانی دیده نشدند، در کرونا خدمت کردیم، بعد از آن هیچ کس ما را ندید، امروز هم در جنگ پرستاران تمام وقت در محل خدمت بودند، اضافه هم آمدند؛ زمان جبران خدمات میانگین ۴.۵ میلیون تومان پرداخت شد، در حالی که در بعضی از اداراتی که نیمه تعطیل بودند، پاداش پرستاران معادل پاداش یک هفته آنها بود.
