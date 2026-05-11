  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

انهدام باند سارقان سنگ مس در طرود؛ ۳ نفر دستگیر شدند

انهدام باند سارقان سنگ مس در طرود؛ ۳ نفر دستگیر شدند

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند سارقان سنگ مس در طرود شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا سه متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تقدیسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از انهدام باند سرقت سنگ مس در طرود شاهرود خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این کشف در حالی رخ داد که ماموران انتظامی پاسگاه سرور به نیسان وانت مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام شد، ادامه داد: بررسی ها حاکی از قاچاق سنگ مس در این نیسان بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه سنگ ها از محل معدن سرقت شده بود، تصریح کرد: ابزار حفاری نیز از متهمان کشف شد.

تقدیسی از دستگیری سه متهم این پرونده خبر داد و اظهار داشت: متهمان پس از بازجویی و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی وزن این سنگ ها را دو تن اعلام کرد و اضافه کرد: ارزش این سنگ ها طبق نظر کارشناسان امر ۳۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

کد مطلب 6826421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها