انهدام باند سارقان سنگ مس در طرود؛ ۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تقدیسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از انهدام باند سرقت سنگ مس در طرود شاهرود خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این کشف در حالی رخ داد که ماموران انتظامی پاسگاه سرور به نیسان وانت مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه خودرو متوقف و بازرسی لازم از آن انجام شد، ادامه داد: بررسی ها حاکی از قاچاق سنگ مس در این نیسان بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه سنگ ها از محل معدن سرقت شده بود، تصریح کرد: ابزار حفاری نیز از متهمان کشف شد.

تقدیسی از دستگیری سه متهم این پرونده خبر داد و اظهار داشت: متهمان پس از بازجویی و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی وزن این سنگ ها را دو تن اعلام کرد و اضافه کرد: ارزش این سنگ ها طبق نظر کارشناسان امر ۳۰ میلیارد ریال برآورد می شود.