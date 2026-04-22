زنجیره سرقت احشام در بسطام پاره شد؛ دستگیری ۴ سارق و یک مالخر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اندام باند سرقت احشام در بسطام خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در بسطام موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تیم های تخصصی انتظامی در بخش بسطام تشکیل و با همراهی تیم کارآگاهان موضوع به صورت ویژه تحت پیگیری واقع شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی رد سارقان طی تحقیقات پلیسی ظرف مدت کوتاه خبر داد و افزود: چهار سارق و یک مالخر در این پرونده دستگیر شدند.

تقدیسی با تاکید به اینکه مجالی برای جولان سارقان نیست، تصریح داشت: متهمان طی بازجویی فنی به انجام ۲۱ فقره سرقت احشام اقرار کردند.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت پایدار خط قرمز پلیس است، ادامه داد: پرونده سارقان تکمیل و پس را معرفی به مراجع قضایی روانه زندان شدند.