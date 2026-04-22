۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

زنجیره سرقت احشام در بسطام پاره شد؛ دستگیری ۴ سارق و یک مالخر

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند پنج نفره سرقت احشام در بسطام خبر داد و گفت: چهار سارق و یک مالخر دستگیر و به ۲۱ فقره سرقت اقرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اندام باند سرقت احشام در بسطام خبر داد و در توضیحات بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در بسطام موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تیم های تخصصی انتظامی در بخش بسطام تشکیل و با همراهی تیم کارآگاهان موضوع به صورت ویژه تحت پیگیری واقع شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی رد سارقان طی تحقیقات پلیسی ظرف مدت کوتاه خبر داد و افزود: چهار سارق و یک مالخر در این پرونده دستگیر شدند.

تقدیسی با تاکید به اینکه مجالی برای جولان سارقان نیست، تصریح داشت: متهمان طی بازجویی فنی به انجام ۲۱ فقره سرقت احشام اقرار کردند.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت پایدار خط قرمز پلیس است، ادامه داد: پرونده سارقان تکمیل و پس را معرفی به مراجع قضایی روانه زندان شدند.

