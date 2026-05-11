به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در ایستگاه فرهنگی و اجتماعی پلیس، ضمن پاسخگویی به مشکلات شهروندان در حوزه‌های مختلف انتظامی، بر توسعه برنامه‌های فرهنگی و تقویت تعامل پلیس با مردم تأکید کرد.

اقدامات فرهنگی؛ کلید پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

هاشمی‌فر با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش اساسی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری در جامعه دارند.

بررسی مطالبات شهروندان و صدور دستورات لازم

فرمانده انتظامی استان لرستان که به منظور بازدید از روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در ایستگاه فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان حضور یافته بود، ضمن دیدار و گفت‌وگو با شهروندان، به بررسی مطالبات و مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف انتظامی پرداخت و دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر کرد.

بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مشاوران و مددکاران اجتماعی

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر نقش مؤثر مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌ها، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی مشاوران و مددکاران اجتماعی در حوزه‌های راهنمایی، آموزش، مداخله به‌موقع و حمایت از افراد در معرض آسیب، می‌تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کند و زمینه بازگشت سالم افراد به جامعه را فراهم سازد.

توسعه برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزشی؛ افزایش اعتماد عمومی

فرمانده انتظامی لرستان همچنین بر توسعه برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزشی افزود: تقویت ارتباط و تعامل سازنده پلیس با شهروندان، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت اجتماعی است.

در پایان، سردار هاشمی‌فر با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، خواستار استمرار و تقویت برنامه‌های فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت نهادهای اجتماعی شد و بر تداوم رویکرد جامعه‌محور در مأموریت‌های پلیس تأکید کرد.

میز خدمت پلیس در خیابان انقلاب؛ هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳

گفتنی است این میز خدمت در خیابان انقلاب خرم‌آباد، هر شب از ساعت ۲۰ الی ۲۳ با حضور فرماندهان، روسای پلیس‌های تخصصی، کارشناسان حوزه روانشناختی و مشاوره پاسخگوی شهروندان است.