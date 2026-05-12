تولید ۹۲۰ تن کلزا از ۵۷۵ هکتار اراضی جویبار

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کشت محصولات استراتژیک اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۵۷۵ هکتار از اراضی شهرستان جویبار به کشت کلزا اختصاص یافته که این میزان با مشارکت ۵۸۲ بهره‌بردار انجام شده است.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت این محصول طی روزهای آینده آغاز می‌شود، افزود: با توجه به میانگین عملکرد پیش‌بینی‌شده ۱.۶ تن در هر هکتار، انتظار می‌رود مجموع تولید کلزا در این شهرستان به حدود ۹۲۰ تن برسد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار، کلزا را از جمله محصولات راهبردی در تأمین روغن نباتی کشور دانست و تصریح کرد: توسعه کشت این محصول نقش مؤثری در کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور دارد. به همین منظور برنامه‌های ترویجی و حمایتی برای افزایش سطح زیر کشت و بهبود عملکرد در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد.

همچنین بر ضرورت برداشت به‌موقع و اصولی محصول تأکید کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور میدانی و ارائه توصیه‌های فنی، کشاورزان را در زمینه برداشت بهینه و حفظ کیفیت محصول همراهی می‌کنند تا محصولی با استاندارد مناسب تحویل مراکز خرید شود.

وی در پایان ضمن اعلام بازگشایی مرکز خرید کلزا در شرکت تعاونی تولید گلیرد این شهرستان، از تلاش و همت کشاورزان جویباری قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها، تولید این محصول استراتژیک در سال‌های آینده افزایش یابد.