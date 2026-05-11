اعتراض چند نامزد به تایید صلاحیت دیرهنگام/ تذکر معاون وزیر به یک نامزد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات رئیس چهار سال آینده فدراسیون تکواندو صبح امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در ابتدای این مجمع ۶ نامزد ریاست از حضور در انتخابات انصراف و تاکید کردند که این انصراف به نوعی اعتراض به دیر اعلام شدن اسامی تایید صلاحیت شدگان ریاست و ابهام در مورد تایید صلاحیت یا نامزد است.

فریبرز عسگری یکی از نامزدهای انصراف داده در این مورد گفت: به دلیل اینکه صلاحیت یکی از کاندیدا تأیید نشده ولی او مجوز گرفته و در مجمع حاضر شده، به نشانه اعتراض مجمع را ترک می‌کنم. این یک بی‌اخلاقی بزرگ از سوی وزارت ورزش است. اگر پاسخی داده نشود، مستنداتی داریم و اقدام قانونی انجام می‌دهیم.

سیروس رضایی دیگر نامزدی که از حضور در انتخابات انصراف داد با انتقاد از رویه ای که وزارت ورزش برای تایید صلاحیت نامزدها داشته است گفت: مجمع را مبهم، ناعادلانه و غیر شفاف دیدم و به همین خاطر قصد انصراف داشتم ولی به احترام حضار ادامه می‌دهم.

در ادامه این مجمع بحثی میان رضایی و شروین اسبقیان شکل گرفت که طی آن نامزد انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو اعتقاد داشت چهار سال او را از تکواندو کنار گذاشته اند و این عدالت نیست.

همین موضوع با تذکر اسبقیان مواجه شد که باید نامزدها از برنامه هایشان برای اعضای مجمع بگویند نه این که بخواهند در مورد مسائل دیگر اظهار نظر کنند.

هادی سومین سومین کاندیدای انتخابات فدراسیون تکواندو بود که به تشریح برنامه هایش پرداخت. چند لحظه بعد از آغاز صحبت های وی، یکی از اعضای مجمع نسبت عدم ثبت رمان برای او معترض شد.



این عضو مجمع تکواندو گفت که برای دوکاندیدای دیگر از ابتدا زمان ثبت شد اما برای آقای ساعی ثبت نشده است. در ادامه دبیر مجمع مانع ار ادامه صحبت‌های این عضو شد و خواستار ادامه تشریح برنامه های هادی ساعی شد که در قالب تیزر ارائه شده بود.