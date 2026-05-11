هشدار دامپزشکی سیستان و بلوچستان؛ گوشت بدون مهر نخرید

غلامرضا سرگزی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات آموزشی انجام شده برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو اظهار داشت: در سال گذشته، ۲۱۳ کلاس آموزشی برگزار شد که طی آن ۵۱۴۰ نفر از کارکنان کشتارگاه‌ها و دامداری‌های صنعتی و همچنین ۶۳۵۹ نفر از روستائیان، عشایر و بهره‌برداران آموزش دیدند. از ابتدای سال جاری نیز ۸ کلاس آموزشی برای ۱۹۸ نفر از کارکنان برگزار شده و ۵۷۸ نفر از بهره‌برداران به صورت حضوری آموزش دیده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در خصوص بیماری تب کریمه کنگو گفت: این بیماری یک تب ویروسی حاد خونریزی‌دهنده است که از طریق گزش کنه آلوده یا تماس با خون و بافت دام آلوده هنگام ذبح، به انسان منتقل می‌شود. این بیماری در ۱۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتلا منجر به مرگ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیماری در دام فاقد علائم بالینی مشخص است و تنها تب موقتی ایجاد می‌کند، بنابراین تشخیص آن از روی ظاهر دام ممکن نیست.

سرگزی به اقدامات اجرایی دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۸۵ هزار مترمربع جایگاه دامی و بیش از ۸۶۲ هزار رأس دام علیه کنه به صورت رایگان سمپاشی شده است.

وی مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری را استفاده از دستکش و ماسک هنگام ذبح دام و خرد کردن گوشت، خودداری از له کردن کنه با دست، کشتار دام در کشتارگاه‌های مجاز، تهیه گوشت از مراکز تحت نظارت دامپزشکی، نگهداری گوشت تازه به مدت ۲۴ ساعت در یخچال (۴ درجه) و نگهداری جگر به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در یخچال چنین برشمرد.

سرگزی در پایان تأکید کرد: مردم از خرید گوشت بدون مهر و برچسب دامپزشکی خودداری کنند و در صورت مشاهده علائمی مانند تب، سردرد شدید و خونریزی پس از تماس با دام یا گزش کنه، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه و سابقه تماس را به پزشک اعلام کنند.