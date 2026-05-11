۱۵هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان زیر کشت سورگوم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اربابی گفت: در سال زراعی جاری پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت ارقام مختلف سورگوم ( آبی) اختصاص یافته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ارقام اسپیدفید، دانا، رویا و رقم محلی سورگوم در سطح حدود پنج هزار هکتار از اراضی آبی استان کشت شده که به دلیل مقاومت بالا در برابر تنش‌های محیطی، خشکی و شوری، از گزینه‌های مناسب برای شرایط اقلیمی سیستان و بلوچستان به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: در راستای ترویج ارقام جدید و افزایش تولید، کشت پایلوت سورگوم رقم «دانا» در سطح ۴۰ هکتار با هدف تولید دانه ،همچنین ۲۵ هکتار هم به کشت سورگوم رقم «رویا» برای تولید علوفه اختصاص یافته تا ضمن معرفی این ارقام، زمینه توسعه ارقام پرمحصول در منطقه فراهم شود معرفی این ارقام به کشاورزان اجرا شده است.

اربابی افزود: با توجه به افزایش نزولات جوی در سال زراعی جاری، حدود ۱۰ هزار هکتار سورگوم به صورت دیم در اراضی خوشاب، آب‌بندها و بندسارهای جنوب استان کشت شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این گیاه افزود: سورگوم از نظر رشد و فیزیولوژی گیاهی کم‌آب‌بر بوده و به دلیل تحمل بالا در برابر خشکی و شوری به «شتر گیاهان زراعی» معروف است و با شرایط آب و هوایی سیستان و بلوچستان سازگاری بالایی دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: سورگوم به دلیل نیاز آبی کم، دوره رشد مناسب با اقلیم استان و قابلیت تولید دانه و علوفه، یک گیاه دومنظوره بهاره و تابستانه محسوب می‌شود و می‌تواند در مناطقی که کشت پاییزه گندم، جو و دانه‌های روغنی مانند کلزا و گلرنگ انجام می‌شود، جایگزین مناسبی برای ذرت سیلویی باشد.