رشد ۱۵ درصدی تردد مسافر با ناوگان حمل و نقل مسافری در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باقری ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در فروردین ماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۲۹ هزار و ۸۸۴ مسافر در قالب ۲۰ هزار و ۱۵۱ فقره سفر در سطح استان جابجا شدهاند که این میزان نشاندهنده افزایش تقاضا و پویایی در بخش حملونقل مسافری است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع مسافران جابجا شده، ۱۴۹ هزار و ۳۸۹ نفر (معادل ۶۴ درصد) در قالب سفرهای دروناستانی و ۸۰ هزار و ۴۹۵ نفر (معادل ۳۶ درصد) در قالب سفرهای بروناستانی تردد کردهاند.
وی همچنین با تحلیل جغرافیایی این آمار تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که شهرستان های زاهدان و زابل بیشترین سهم را در جابجایی مسافران در سطح استان به خود اختصاص دادهاند که این امر بازتابدهنده تمرکز فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در این دو قطب اصلی استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به این روند رو به رشد، برنامهریزیهای لازم جهت مدیریت ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل در مسیرهای اصلی استان، بهویژه در محورهای پرترددی نظیر زاهدان و زابل، به طور مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
