تشخیص کبد چرب الکلی با آزمایش خون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که با این آزمایش، محققان میتوانند تخمین بزنند که آیا فرد مبتلا به بیماری کبد چرب ممکن است آسیب کبدی مرتبط با الکل داشته باشد یا خیر.
دکتر «روهیت لومبا»، محقق ارشد و استاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو، گفت: «این شیوه جدید به پزشکان روشی ساده و در دسترس برای کشف آسیب کبدی پنهان مرتبط با الکل میدهد.»
او در یک بیانیه خبری گفت: «با بهبود نحوه طبقهبندی بیماری کبد، میتوانیم به بیماران کمک کنیم تا به نتایج سلامتی بلندمدت بهتری دست یابند.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که بیماری کبد چرب تقریباً از هر ۳ بزرگسال در سراسر جهان ۱ نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.
تعداد فزایندهای از افراد در نتیجه چاقی به بیماری کبد چرب مبتلا میشوند و نوشیدن الکل میتواند آسیب کبدی آنها را حتی بدتر کند.
با این حال، محققان میگویند که بیماران اغلب هنگام صحبت با پزشک خود میزان نوشیدن خود را کماهمیت جلوه میدهند و این امر ارزیابی اینکه آیا الکل میتواند باعث آسیب کبدی آنها شود را دشوار میکند.
برای مطالعه جدید، محققان پنج نتیجه آزمایشگاهی استاندارد را که در بیشتر ویزیتهای پزشک مراقبتهای اولیه یا متخصص کبد جمعآوری میشوند، با هم ترکیب کردند.
دکتر «فدریکا تاوالیون»، محقق ارشد و پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو، گفت: «هدف ما ساختن چیزی کاربردی بود. این مقادیر آزمایشگاهی در حال حاضر بخشی از مراقبتهای استاندارد هستند، بنابراین این آزمایش میتواند بلافاصله بدون افزایش هزینه یا پیچیدگی برای کلینیکها اجرا شود.»
برای توسعه و اعتبارسنجی این آزمایش، محققان بیش از ۵۰۰ نفر ساکن سن دیگو و حدود ۱۸۰۰ نفر در سوئد را تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد که این آزمایش میتواند افرادی را که بیماری کبدی آنها ممکن است تحت تأثیر نوشیدن بیش از حد قرار گیرد، به طور دقیق مشخص کند.
سپس این بیماران میتوانند آزمایش الکل دقیقتری را برای تأیید نتایج آزمایش اول انجام دهند. محققان گفتند که این آزمایش دقیقتر پرهزینه یا در بسیاری از محیطها در دسترس نیست، بنابراین داشتن یک ابزار غربالگری به پزشکان کمک میکند تا با احتیاط بیشتری از آن استفاده کنند.
