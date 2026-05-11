  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ایجاد ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در نقاط حادثه‌خیز حدفاصل باشت و چرام

ایجاد ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در نقاط حادثه‌خیز حدفاصل باشت و چرام

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد بیش از ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در حاشیه منطقه حفاظت‌شده خامین و در حدفاصل شهرستان‌های باشت و چرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: با توجه به بررسی علل و عوامل آتش‌سوزی جنگل‌ها در سال‌های اخیر، مشخص شده که نقطه آغاز بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌ها از حاشیه جاده‌ها بوده است.

وی افزود: در همین راستا و به منظور پیشگیری از سرایت آتش از کنار جاده‌ها به مناطق حفاظت‌شده، بیش از ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در حاشیه منطقه حفاظت‌شده خامین، در حدفاصل شهرستان‌های باشت و چرام، ایجاد و حاشیه جاده‌های منتهی به این منطقه از علوفه خشک پاکسازی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز یکی از برنامه‌های مهم محیط زیست برای کاهش خطر آتش‌سوزی و مقابله مؤثر با گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی است.

وی بیان کرد: برای کاهش آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از توسعه آن در جنگل‌ها، باید از روش‌های مختلف استفاده شود که یکی از این اقدامات مؤثر و در عین حال کمتر شناخته‌شده، ایجاد آتش‌بر است.

وی ادامه داد: این روش در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری علمی و راهبردی برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت هدفمند در مناطقی که در مسیر تردد جاده‌ها قرار دارند، اجرا می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برخی شهروندان ناآگاهانه هنگام عبور از جاده‌ها، ته‌سیگار، بطری آب یا اشیای شیشه‌ای را به بیرون پرتاب می‌کنند که در صورت فراهم بودن شرایط، می‌تواند منجر به شروع آتش‌سوزی و سرایت آن به جنگل‌ها شود.

وی گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باشت با هدف مقابله با این بحران، در حاشیه منطقه حفاظت‌شده خامین و در حدفاصل شهرستان‌های باشت و چرام، اقدام به ایجاد بیش از ۱۰ کیلومتر آتش‌بر کرده است تا از گسترش آتش به مناطق تحت حفاظت جلوگیری شود.

دیانتی‌نسب از طبیعت‌دوستان و گردشگران خواست در صورت روشن کردن آتش در طبیعت، اطراف آن را به طور کامل پاکسازی کرده، با سنگ مهار کنند و پیش از ترک محل، از خاموش و سرد بودن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6826494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها