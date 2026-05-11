به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب اظهار کرد: با توجه به بررسی علل و عوامل آتشسوزی جنگلها در سالهای اخیر، مشخص شده که نقطه آغاز بخش قابل توجهی از آتشسوزیها از حاشیه جادهها بوده است.
وی افزود: در همین راستا و به منظور پیشگیری از سرایت آتش از کنار جادهها به مناطق حفاظتشده، بیش از ۱۰ کیلومتر آتشبر در حاشیه منطقه حفاظتشده خامین، در حدفاصل شهرستانهای باشت و چرام، ایجاد و حاشیه جادههای منتهی به این منطقه از علوفه خشک پاکسازی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: ایمنسازی نقاط حادثهخیز یکی از برنامههای مهم محیط زیست برای کاهش خطر آتشسوزی و مقابله مؤثر با گسترش حریق در عرصههای طبیعی است.
وی بیان کرد: برای کاهش آتشسوزیها و جلوگیری از توسعه آن در جنگلها، باید از روشهای مختلف استفاده شود که یکی از این اقدامات مؤثر و در عین حال کمتر شناختهشده، ایجاد آتشبر است.
وی ادامه داد: این روش در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری علمی و راهبردی برای مهار آتشسوزیهای جنگلی مورد استفاده قرار میگیرد و به صورت هدفمند در مناطقی که در مسیر تردد جادهها قرار دارند، اجرا میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برخی شهروندان ناآگاهانه هنگام عبور از جادهها، تهسیگار، بطری آب یا اشیای شیشهای را به بیرون پرتاب میکنند که در صورت فراهم بودن شرایط، میتواند منجر به شروع آتشسوزی و سرایت آن به جنگلها شود.
وی گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باشت با هدف مقابله با این بحران، در حاشیه منطقه حفاظتشده خامین و در حدفاصل شهرستانهای باشت و چرام، اقدام به ایجاد بیش از ۱۰ کیلومتر آتشبر کرده است تا از گسترش آتش به مناطق تحت حفاظت جلوگیری شود.
دیانتینسب از طبیعتدوستان و گردشگران خواست در صورت روشن کردن آتش در طبیعت، اطراف آن را به طور کامل پاکسازی کرده، با سنگ مهار کنند و پیش از ترک محل، از خاموش و سرد بودن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
