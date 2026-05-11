برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک در کاشان

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره ملی «نقالی و روایتگری سیلک» با عنوان «حماسهای برای ایران» با حضور ۳۰ اثر برگزیده از سراسر کشور در کاشان برگزار می شود.
وی ابراز کرد: این جشنواره از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان در سالن اجتماعات محوطه باستانی سیلک آغاز میشود که هدف از برگزاری این جشنواره، علاوه بر احیا و گسترش این هنر کهن، بهرهگیری از قدرت روایتگری برای تبیین شکوه و جوانمردی ایرانیان است و این جشنواره تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، در فرهنگسرای خانواده ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با تأکید بر اهمیت این رویداد و نقش کاشان در حفظ میراث روایی ایران، گفت: این جشنواره به دبیری مرشد مسعود نوریفرد، فرصتی برای پیوند دوباره مردم با حماسههای اصیل ایرانی است و با نگاهی به حضور مقتدرانه مردم کاشان در میادین طی روزهای اخیر، تلاش میکند تا در کنار برنامههای رسمی، در اجتماعات شبانه نیز با بازخوانی حماسههای اصیل، گامی مؤثر در جهت پاسداشت ایثار، شهادت و حفظ ارزشهای جمهوری اسلامی بردارد.
وی برگزاری این رویداد ملی را گامی در راستای صیانت از هویت فرهنگی کشور دانست و ضمن ابراز خرسندی از استقبال هنرمندان افزود: از میان ۱۲۰ اثر ارسال شده از سراسر ایران، ۳۰ اثر از شهرهای گیلان، شیراز، محلات، زابل، اصفهان، یزد، دامغان، خراسان رضوی، قم، همدان، ساری، سیرجان، کرج، خمین و کاشان به این جشنواره راه یافته است.
والی زاده با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره افزود: با طراحی بخشهای متنوع از جمله بخش زندهیاد مرشد ولیالله تُرابی (ویژه نقالان بزرگسال)، رویش (ویژه کودک و نوجوان)، نهال (ویژه نوآموزان و دانشپذیران هنر نقالی) و بخش مفاخر (معرفی مفاخر، مشاهیر و بناهای تاریخی کاشان)، تلاش شده تا تمامی طیفهای هنری در این جشنواره گرد هم آیند.
