به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: از ابتدای سال تعداد ۱۲ پروژه گردشگری در سطح استان آماده بهرهبرداری شده است که تعداد ۶ پروژه تا کنون افتتاح شده و مابقی نیز در روزهای آتی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: افتتاح طرحهای گردشگری از اولین روزهای نوروز ۱۴۰۵ در حضور استاندار اردبیل آغاز شد و در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی رمضان بود، بهرهبرداری از پروژههای جدید نشان دهنده توسعه مستمر صنعت گردشگری در استان اردبیل است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ضمن اعلام اینکه در حال حاضر ۸۶ پروژه گردشگری در سطح استان در حال اجرا است، گفت: حجم سرمایهگذاری در ۱۲ طرح آماده بهرهبرداری بیش از ۷۶۳ میلیارد تومان است که پس از افتتاح برای ۱۴۲ نفر اشتغال ایجاد میکند و ۱۷۸ تخت نیز به ظرفیت مراکز اقامتی استان اضافه میشود.
وی با اشاره به افتتاح هر هفته یک پروژه از ابتدای سال، تصریح کرد: دو مجموعه آبدرمانی و یک رستوران در شهرستان سرعین، یک مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در شهرستان اردبیل، تکمیل یک هتل چهار ستاره و یک مرکز تفریحی در شهرستان نمین و شهرستان مشگینشهر، ۶ پروژهای است که از ابتدای سال مراسم افتتاحیه آنها با حضور مسئولان استانی برگزار شده است.
جباری بیان کرد: شش پروژه دیگر نیز در شهرستانهای اردبیل، گرمی، مشگینشهر و پارسآباد آماده بهرهبرداری است که مراسم افتتاحیه و آغاز به کار رسمی آنها طی هفتههای آتی برگزار میشود.
