جباری: ۷ پروژه گردشگری ۴۰۰ میلیارد تومانی در اردبیل آماده افتتاح

جلیل جباری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته با مراسمی ۱۴ پروژه گردشگری را در استان اردبیل افتتاح کردیم که همزمان با افتتاح پروژه‌های گردشگری کشور بود؛ در آن مراسم، ۲۵۰ پروژه در سطح کشور با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در اردبیل حضور داشتند به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: امسال نیز علی‌رغم شرایط خاص حاکم بر کشور، طرح‌های سرمایه‌گذاری آماده‌شده را داریم؛ نزدیک به هفت پروژه برای افتتاح آماده کرده‌ایم که در شهرهای مختلف از جمله پارس‌آباد، اردبیل و نمین آماده افتتاح است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: مجموع سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان است و برای ۱۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

جباری ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به عنوان یک مأموریت ذاتی و اساسی اداره کل میراث فرهنگی دنبال می‌شود. با استفاده از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و دستورات ویژه استاندار، تلاش ما بر این است که مسائل و مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری را حل کرده و مسیر همواری برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.