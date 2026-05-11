۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

بزرگترین ایستگاه جزیره‌ای مترو کشور فردا افتتاح می‌شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از افتتاح ایستگاه ورزشگاه تختی در روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی، با اشاره به روند آماده‌سازی این ایستگاه در ماه‌های اخیر گفت: ورزشگاه تختی بیست و دومین ایستگاه مترو در دوره ششم و بیست و دومین ایستگاه خط ۷ است که به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: تا پیش از این ۳۹ کیلومتر مسیر، ۲۱ ایستگاه و ۲۴ ورودی جدید طی دوره ششم مدیریت شهری تقدیم مردم تهران کردیم و حالا خوشحالیم که این خبر را به شهروندان بدهیم که ایستگاه ورزشگاه تختی در آستانه افتتاح قرار دارد. با احتساب این افتتاح در دوره ششم مدیریت شهری، ۱۳ ایستگاه از خط ۷، ۶ ایستگاه از خط ۶، یک ایستگاه از خط یک و یک ایستگاه از خط ۴ تقدیم مردم شده و ورزشگاه تختی بیست و دومین ایستگاه است که افتتاح می‌شود.

معاون شهردار تهران ادامه داد: پیش از این ایستگاه مریم مقدس(س) را ۸ آذر افتتاح کردیم و بعد ایستگاه سرباز وطن را ۲۳ دی افتتاح کردیم تا نوبت به ایستگاه ورزشگاه تختی برسد. در روزهای پر تب و تاب جنگ رمضان، روند آماده‌سازی ایستگاه ورزشگاه تختی پر قوت ادامه یافت تا یکی از ایستگاه‌های خاص شهر آماده افتتاح شود.

هرمزی افزود: این ایستگاه در منتهی‌الیه شرقی خط ۷ طراحی و اجرا شده و منطقه شمال افسریه و شهرک‌های شرق بزرگراه بسیج و سه راه تختی را به شبکه مترو متصل می کند. این خط پس از قریب ۲۵سال از کلنگ‌زنی، به ایستگاه پایانی رسیده است و از بدنه اصلی تنها دسترسی تقاطعی ایستگاه ۱۷ شهریور با خط ۶ باقی می‌ماند که آن هم به زودی تکمیل خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: این ایستگاه ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز دارد که آن را مانند ایستگاه‌های اخیر خاص جلوه می‌دهد. نخست اینکه ورزشگاه تختی در عمیق‌ترین خط متروی تهران قرار دارد. نکته دیگر اینکه دومین ورزشگاه بزرگ تهران به شبکه مترو متصل می‌شود و سوم اینکه بزرگترین ایستگاه جزیره‎ای کشور را افتتاح می‌کنیم.

به گفته هرمزی، جنبه دیگر که باید مورد تاکید قرار گیرد، معماری ورزشی ایستگاه است که با استفاده از المان‌های خاص و رنگی فضای آن را خاص می‌کند و همپای ایستگاه‌های مریم مقدس و سرباز وطن چشم‌نواز و خاص خواهد بود.

