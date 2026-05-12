تهران نیازمند توسعه مترو؛ تأکید شهرداری بر گسترش خطوط و خدمات پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در آیین افتتاح ایستگاه مترو تختی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه مترو در پایتخت گفت: با افتتاح ایستگاه امروز و توسعه حدود ۲ کیلومتر مسیر جدید و تکمیل ۱.۷ کیلومتر مسیر یک‌طرفه، مجموع توسعه خطوط مترو در دوره مدیریت شهری ششم به نزدیک ۴۲ کیلومتر رسیده است.

وی افزود: در طول این دوره، بیست و دومین ایستگاه مترو افتتاح شد و عملکرد شهرداری در حوزه ساخت واگن نیز چشمگیر است؛ در حال حاضر ۱۱۸۴ دستگاه واگن در حال ساخت هستند که بخشی از آن‌ها در خطوط ۲ و ۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

هرمزی در خصوص هزینه‌های حمل و نقل عمومی گفت: شهرداری حدود ۹۴ درصد هزینه بلیط اتوبوس و ۸۴ درصد هزینه بلیط مترو را پرداخت می‌کند و تنها بخش ناچیزی بر عهده شهروندان است. هدف ما ارائه خدمات پایدار و توسعه خطوط بدون کاهش نیروی انسانی است.

وی تاکید کرد که برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن خطوط و ایجاد درآمد پایدار برای شرکت‌های بهره‌بردار، در کنار توجه به اقشار مختلف مانند دانشجویان، سالمندان و مادران باردار، در دستور کار شهرداری قرار دارد و در حال بررسی است.

معاون حمل و نقل شهرداری ادامه داد: توسعه خطوط مترو و افزایش واگن‌ها با هدف کاهش فشار بر حمل و نقل زمینی، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام می‌شود. این اقدامات همچنین فرصت دسترسی بهتر شهروندان به خدمات عمومی و کاهش ترافیک در پایتخت را فراهم می‌کند.

وی در پایان گفت: شهرداری با ادامه توسعه خطوط مترو و تقویت ناوگان، قصد دارد شهروندان را تشویق کند که بیشتر از مترو استفاده کنند و فشار بر سایر شیوه‌های حمل و نقل کاهش یابد، در حالی که کیفیت خدمات بهبود پیدا می‌کند.