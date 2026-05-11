برگزاری دیدارهای دو هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال بعد از تصمیم گیری در خصوص برگزاری هفته های پایانی رقابتهای لیگ برتر ، زمان برگزاری دیدارهای دو هفته پایانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان را اعلام کرد.

برنامه دیدارهای هفته‌های سیزدهم و چهاردهم این رقابت‌ها که به صورت متمرکز در اصفهان برگزار خواهد شد به شرح زیر است:



هفته سیزدهم

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

* نامی نو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون ، ساعت ۱۰:۰۰

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - سنگ آهن بافق ، ساعت ۱۲:۰۰

* آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز ، ساعت ۱۴:۰۰

* استقلال تهران - نفت و گاز گچساران ، ساعت ۱۶:۰۰



هفته چهاردهم

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

* سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان ، ساعت ۱۸:۰۰



جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵



* زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز ، ساعت ۰۹:۰۰

* نفت و گاز گچساران - نامی‌نو اصفهان ، ساعت ۱۰:۴۵

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت ۱۲:۳۰