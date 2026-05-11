۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

برگزاری دیدارهای دو هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان در اصفهان

کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، زمان برگزاری بازی‌های دو هفته پایانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال بعد از تصمیم گیری در خصوص برگزاری هفته های پایانی رقابتهای لیگ برتر ، زمان برگزاری دیدارهای دو هفته پایانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان را اعلام کرد.

برنامه دیدارهای هفته‌های سیزدهم و چهاردهم این رقابت‌ها که به صورت متمرکز در اصفهان برگزار خواهد شد به شرح زیر است:

هفته سیزدهم
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

* نامی نو اصفهان - زاگرس جنوبی کازرون ، ساعت ۱۰:۰۰
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - سنگ آهن بافق ، ساعت ۱۲:۰۰
* آذرخش هرمزگان - کسری گرمدره البرز ، ساعت ۱۴:۰۰
* استقلال تهران - نفت و گاز گچساران ، ساعت ۱۶:۰۰

هفته چهاردهم
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

* سنگ آهن بافق - آذرخش هرمزگان ، ساعت ۱۸:۰۰

جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

* زاگرس جنوبی کازرون - کسری گرمدره البرز ، ساعت ۰۹:۰۰
* نفت و گاز گچساران - نامی‌نو اصفهان ، ساعت ۱۰:۴۵
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - استقلال تهران، ساعت ۱۲:۳۰

