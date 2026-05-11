پلیس:عامل تیراندازی در رباط کریم زمین گیر و دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرده است که مأموران این نیرو موفق به دستگیری فردی شدند، که به اتهام تیراندازی مقابل یک کافه در رباط کریم تحت تعقیب بود.

به گفته پلیس، این فرد که سابقه اوباشگری دارد، هنگام تردد با یک دستگاه خودروی پراید با شیشه‌های دودی و پلاک مخدوش، در یکی از محله‌های رباط کریم شناسایی شد.

منابع انتظامی می‌گویند، که متهم در حال عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محل بوده که در اثر تیراندازی مأموران، زمینگیر و بازداشت شده است.

این فرد پس از دستگیری در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و سپس برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.