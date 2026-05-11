  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پلیس:عامل تیراندازی در رباط کریم زمین گیر و دستگیر شد

پلیس:عامل تیراندازی در رباط کریم زمین گیر و دستگیر شد

رباط کریم-پلیس غرب استان تهران از دستگیری فردی خبر داده که به گفته مقامات انتظامی،سابقه‌دار بوده و در مقابل یک کافه در شهر رباط کریم تیراندازی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرده است که مأموران این نیرو موفق به دستگیری فردی شدند، که به اتهام تیراندازی مقابل یک کافه در رباط کریم تحت تعقیب بود.

به گفته پلیس، این فرد که سابقه اوباشگری دارد، هنگام تردد با یک دستگاه خودروی پراید با شیشه‌های دودی و پلاک مخدوش، در یکی از محله‌های رباط کریم شناسایی شد.

منابع انتظامی می‌گویند، که متهم در حال عربده‌کشی و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محل بوده که در اثر تیراندازی مأموران، زمینگیر و بازداشت شده است.

این فرد پس از دستگیری در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و سپس برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6826571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها