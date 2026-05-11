به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عباس حسینی پیش از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از معلمان شهرستان کجور با تقدیر از حضور مسئولان شهرستان و استان و خانواده‌های شهدای دانش‌آموز، بر نقش حیاتی معلمان در تربیت و شکوفایی استعدادهای نسل آینده تأکید کرد.

وی گفت: از معلمان نباید به سادگی گذشت، زیرا پیامبر اسلام نیز به تعلیم و تربیت اهمیت ویژه داده است. ان الله و ملائکه بر کسانی که انسان‌ها را تربیت می‌کنند درود می‌فرستند و این تربیت، استعدادهای نهفته انسان‌ها را شکوفا می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت معنویت و ارتباط با خدا در زندگی دانش‌آموزان افزود: معلمان با توجه به نماز اول وقت و ارتباط معنوی، بر تربیت صحیح دانش‌آموزان تأثیر بسزایی دارند و این امر موجبات قدرت و برکت کشور را فراهم می‌کند.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت و اظهار داشت: شهدای ما نمونه‌ای از ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی هستند و حتی در دانشگاه‌های معتبر خارجی با احترام از آن‌ها یاد می‌شود. امام جمعه نوشهر تأکید کرد: در نزد خدا شاگرد و استاد یکسان هستند و هر معلمی که در تربیت نسل جوان تلاش می‌کند سهمی بزرگ در تعالی جامعه دارد.