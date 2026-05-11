به گزارش خبرگزاری مهر،کمیل پرناک، سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان آستانهاشرفیه گفت: یک زوج نیکاندیش با پیوستن به پویش «جبهه مردمی ایران ما»، ارزشمندترین یادگار زندگی مشترک خود را در راه یاری به هموطنان آسیبدسته از جنگ تحمیلی سوم تقدیم کردند.
وی در این رابطه گفت: این اقدام خداپسندانه، نمادی والا از ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است که نشان میدهد فرهنگ نوعدوستی در جامعه ما حتی در سختترین شرایط نیز زنده و پویاست.
پرناک افزود: سرمایه اصلی هلالاحمر برای خدمترسانی به نیازمندان، همین پیوند معنوی با مردم و کمکهای داوطلبانه آنان است. پویش «جبهه مردمی ایران ما» نیز بستری شفاف برای تجمیع این همدلیها و رساندن سریع کمکها به دست آسیبدیدگان فراهم کرده است.
وی در پایان از عموم مردم خیرخواه خواست تا با پیوستن به این پویش ملی، در کاهش آلام بشری و یاری به همنوعان خود سهیم شوند.
