راه اندازی پویش «ایران ما» در آستانه اشرفیه؛ مردم۳۳ گرم طلا اهدا کردند

کمیل پرناک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید، اظهار کرد: از همان روزهای نخست جنگ رمضان، با حضور در مساجد، حرم مطهر، پایگاه‌های جمعیت و حتی مساجد توابع رشت مانند سنگرود و لولمان، بیش از ۲۰ دوره آموزش همگانی به منظور آشنایی مردم با مخاطرات جنگ و اقدامات اولیه ایمنی برگزار شد.

وی افزود: این دوره‌ها در شرایطی برگزار شد که جامعه درگیر هیجانات ناشی از شهادت‌ها و حملات بود و نیاز به آگاهی‌بخشی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد.

۱۷ مأموریت ثبت‌شده در تهران

پرناک با اشاره به اعزام نیروهای گیلان به تهران گفت: پس از اعزام تیم واکنش سریع استان، تیم‌های آستانه‌اشرفیه و شفت به‌عنوان دومین گروه تخصصی گیلان وارد تهران شدند. دو تیم پنج‌نفره در پهنه مرکزی پایتخت مستقر شدند و در مجموع بیش از ۱۷ عملیات امدادی انجام دادیم.

وی با بیان اینکه تیم اعزامی از گیلان بیش از ۱۵ روز در تهران حضور داشت، افزود: در کنار عملیات‌های امدادی، پوشش مراسم تشییع شهدای ناو دنا، شهید لاریجانی و سرداران کشور، حضور در عملیات‌های پرخطر مانند حادثه بانک صادرات و اصابت‌های متعدد از جمله مأموریت‌های ما بود.

عملیات در روستای دستک؛ حضور در کمتر از ۱۵ دقیقه

سرپرست جمعیت هلال‌احمر آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه فعالیت‌های امدادی حتی پس از بازگشت نیروها در لحظه سال تحویل نیز متوقف نشد، گفت: پس از بازگشت، در آغاز سال جدید بلافاصله در تجمعات شهرستان حضور یافتیم. تیم‌ها در همان ساعات ابتدایی سال نو در آماده‌باش کامل بودند.

وی افزود: در شب نخست عید و همزمان با وقوع اصابت در روستای دستک، دو تیم از پایگاه لاکوژده و یک تیم تخصصی از شعبه جمعیت هلال‌احمر در کمتر از ۱۵ دقیقه به محل اعزام شدند. در مجموع پنج تیم عملیاتی و ۹ تیم جست‌وجو وارد عمل شدند و عملیات تجسس پیکر شهدا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد. تیم سحر به مدت ۲ روز نیز برای ارائه حمایت‌های روانی به کودکان و خانواده‌ها در محل مستقر شد.

پویش «ایرانِ ما»؛ مشارکت مردمی تا یک میلیارد تومان

پرناک با اشاره به مشارکت گسترده مردم در پویش «ایرانِ ما» اظهار کرد: در پی حملات هوایی اخیر و آسیب‌دیدگی برخی منازل و زیرساخت‌ها در شهرستان، نیاز به حمایت‌های مردمی بیش از گذشته احساس شد. ایستگاه‌های جمع‌آوری کمک در سطح شهر برپا شد و این پویش با هدف پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌دیده و تقویت تجهیزات امدادی آغاز به کار کرد.

وی افزود: در جریان این پویش، ۳۳ گرم طلا و مبالغ نقدی قابل توجهی جمع‌آوری شد که مجموع ارزش آن تاکنون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. این مشارکت، امکان تأمین بخشی از تجهیزات امدادی موردنیاز را فراهم کرده و به تقویت ظرفیت عملیاتی شهرستان کمک کرده است.

رکورد عملیات نوروزی در پایگاه لاکوژده

سرپرست جمعیت هلال‌احمر آستانه‌اشرفیه با اشاره به عملکرد پایگاه لاکوژده در طرح نوروزی گفت: در میان ۳۰ پایگاه استان گیلان، پایگاه لاکوژده بیشترین عملیات امدادی را ثبت کرد.

پرناک همچنین از دریافت مدال سپاس از سوی مسئولان استانی خبر داد و ادامه داد: بازدیدهای میدانی مسئولان استانی از این جمعیت رضایت‌بخش بود و از تیم‌های آستانه‌اشرفیه و شفت با اهدای مدال سپاس در انجام مأموریت در تهران قدردانی شد.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی تجهیزات امدادی گفت: بسیاری از تجهیزات امدادی هزینه بالایی دارند. بخشی از نیازها توسط مسئولان تأمین شده اما برای تکمیل و به‌روزرسانی امکانات، نیازمند حمایت خیرین هستیم. ادامه پویش‌های مردمی برای حفظ آمادگی ضروری است.

پرناک در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و همراهی آنان در روزهای اخیر اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر آستانه‌اشرفیه آمادگی کامل دارد تا کمک‌های نقدی، هدایای مردمی و اقلام موردنیاز را از طریق پایگاه‌ها، مساجد و مکان‌های اعلام‌شده دریافت کند. این جمعیت تا پایان جنگ و بازگشت کامل آرامش در کنار مردم خواهد بود.