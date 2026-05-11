  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز دریای عمان پیام اضطراری فرستاد

جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز دریای عمان پیام اضطراری فرستاد

یک جنگنده آمریکایی برای دومین بار طی شبانه روز گذشته، بر فراز خلیج عمان پیام اضطراری فرستاد و در امارات متحده عربی فرود اضطراری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس داده‌های پروازی، یک فروند جنگنده آمریکایی لاکهید مارتین «اف 35 ای» لایتنینگ 2 امروز بر فراز خلیج عمان پیام اضطراری فرستاد.

جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز دریای عمان پیام اضطراری فرستاد

این جنگنده که بر فراز دریای عمان در حال پرواز بود، پس از مخابره این کد، مسیر خود را به سمت امارات تغییر داد و در پایگاه آمریکا در الظفره فرود اضطراری کرد.

روز گذشته نیز یک فروند جنگنده مشابه در این منطقه از صفحه رادار ناپدید شده بود.

همچنین گزارش شده است که در روزهای گذشته دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از نوع «کی‌سی-۱۳۵ آر استراتوتانکر» و «بوئینگ کی‌سی-۴۶ پگاسوس» نیز در جریان عملیات بر فراز منطقه خلیج فارس کد اضطراری «۷۷۰۰» ارسال کرده بودند.

طبق این گزارش‌ها، هواپیمای «کی‌سی-۱۳۵» هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس و تنگه هرمز با وضعیت اضطراری مواجه شد و پس از ارسال پیام کمک (اس‌اواس)، از سامانه‌های رهگیری خارج شد.

در گزارشی دیگر نیز آمده است که هواپیمای «کی‌سی-۴۶ پگاسوس» هنگام بازگشت به تل‌آویو و در حال عبور از حریم هوایی عربستان سعودی، کد اضطراری ارسال کرده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت این وضعیت‌های اضطراری منتشر نشده است.

کد مطلب 6826700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها