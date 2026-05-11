جنگنده اف-۳۵ آمریکا بر فراز دریای عمان پیام اضطراری فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس داده‌های پروازی، یک فروند جنگنده آمریکایی لاکهید مارتین «اف 35 ای» لایتنینگ 2 امروز بر فراز خلیج عمان پیام اضطراری فرستاد.

این جنگنده که بر فراز دریای عمان در حال پرواز بود، پس از مخابره این کد، مسیر خود را به سمت امارات تغییر داد و در پایگاه آمریکا در الظفره فرود اضطراری کرد.

روز گذشته نیز یک فروند جنگنده مشابه در این منطقه از صفحه رادار ناپدید شده بود.

همچنین گزارش شده است که در روزهای گذشته دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از نوع «کی‌سی-۱۳۵ آر استراتوتانکر» و «بوئینگ کی‌سی-۴۶ پگاسوس» نیز در جریان عملیات بر فراز منطقه خلیج فارس کد اضطراری «۷۷۰۰» ارسال کرده بودند.

طبق این گزارش‌ها، هواپیمای «کی‌سی-۱۳۵» هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس و تنگه هرمز با وضعیت اضطراری مواجه شد و پس از ارسال پیام کمک (اس‌اواس)، از سامانه‌های رهگیری خارج شد.

در گزارشی دیگر نیز آمده است که هواپیمای «کی‌سی-۴۶ پگاسوس» هنگام بازگشت به تل‌آویو و در حال عبور از حریم هوایی عربستان سعودی، کد اضطراری ارسال کرده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت این وضعیت‌های اضطراری منتشر نشده است.