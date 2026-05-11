آمادگی حمایت از محصولات فناورانه برای ارائه خدمات به مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، دکتر علیرضا خاکدامن مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت در مراسم آغاز «طرح پایش سلامت مناطق کم برخوردار با سامانه پرتابل نبض هوشمند سلامت» و اعطای آن به ۴ گروه جهادی که در این موسسه برگزار شد گفت: این بسته دانش بنیان هوشمند توسط دو شرکت دانش بنیان در یک همکاری استراتژیک و بلند مدت تولید شده که قرار است در فاز پایلوت در ۴ منطقه محروم به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، و بعد از رفع مشکلات آن می توان از این کیف سیار هوشمند در کل کشور استفاده کرد، ادامه داد: از آنجایی که ظرفیتهای مردمی داوطلب و بزرگی در کشور داریم که تلاش دارند در بخش های مختلف آب، انرژی، سلامت و ... مسائل اجتماعی را حل کنند؛ ما در موسسه دانش بنیان برکت و ستاد اجرایی فرمان امام ره در صدد هستیم تا با استفاده از راه حل های نواورانه و فناورانه به کمک مردم مناطق محروم و این گروه های داوطلب بیاییم تا این جریان به صورت اثربخش و با کمترین هزینه اجرایی شود.

خاکدامن با اشاره به سکوی نوآوری اجتماعی «رعنا» گفت: البته که فلسفه وجودی «رعنا» همین است که با شناسایی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه تیم های دانش بنیان و استارتاپی گامی در راستای حل مسائل اجتماعی کشور خصوصا مناطق محروم بردارد.

خاکدامن اظهار کرد: دیدگاه ما در موسسه دانش بنیان برکت پلتفرمی است و آمادگی داریم اطلاعاتی که در حوزه سلامت به واسطه این کار جهادی و دستاورد نوآورانه تیم های دانش بنیانی به کار گرفته شده را در اختیار بنیاد برکت که دارای بیمارستان های سیار و کمپ های مناطق محروم است قرار بدهیم تا تدارکات لازم در راستای سلامت مردم دیده شود.

خاکدامن اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با این سامانه کمک کنیم خدمات بنیاد برکت موثرتر و در زمان مناسب باشد لذا لازم است تعاملات بیش از پیش شود.وی با تاکید بر اینکه علاوه بر پلتفرمی بودن، به صورت زنجیره ای عمل کردن نیز از اهداف ما در موسسه دانش بنیان برکت به شمار می رود، بیان کرد: ابتدای این زنجیره خدماتی است که باید ارائه شود؛ سپس پزشکان داوطلبی هستند که نمیتوانند به مناطق محروم بروند؛ این این بسته دانش بنیان هایی که طراحی شده بیماران به پزشکان وصل می شوند و به این صورت ارائه خدمات پزشکی تسهیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: فلسفه انقلاب ارائه خدمات به مستضعفان است و همه ظرفیتهای کشور در این راستا هم افزاست؛ لذا بنا داریم به حمایت از نوآوری و فناوری ها، کار گروه های جهادی را تسهیل کنیم تا در سخت ترین شرایط هم بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.امیدواریم این اقدامات به سربلندی و بهروزی مردم ایران منتهی شود.به گفته مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت، اکنون این سامانه پرتابل که تحویل گروههای جهادی می شود و قرار است گزارشات آن ماه‌های اینده اعلام شود.