به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مراسم بزرگداشت شهدای خدمت اظهار کرد: مراسم اصلی پاسداشت یاد آیتالله شهید رئیسی و همراهانش روز ۲۹ اردیبهشت در میدان امام(ره) همدان برگزار میشود و فرمانداران و دستگاههای اجرایی استان موظف شدند برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم برنامهریزی لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای مشابه در دیگر شهرستانهای استان افزود: تأکید شده است در تمام شهرستانها نیز مراسمی واحد و متمرکز برگزار شود و علاوه بر آن در مساجد شهرها و بخشها نیز برنامههای گرامیداشت در نظر گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه فضاسازی شهری و روستایی در این ایام در دستور کار قرار دارد، گفت: شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف شدهاند از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت با نصب بنرها و بیلبوردها فضای مناسبی برای این مناسبت در سطح استان ایجاد کنند.
امرایی همچنین بر استفاده از ظرفیت مواکب، هیئتهای مذهبی و تشکلهای مردمی در برگزاری برنامهها تأکید کرد و افزود: روایتگری خدمات شهدای دولت بهویژه آیتالله شهید رئیسی و همراهان ایشان در صدا و سیما، رسانهها، نشریات و فضای مجازی استان باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این مراسم علاوه بر بزرگداشت شهدای خدمت، فرصتی برای تبیین خدمات دولت و قدردانی از تلاشهای دولت در یک سال گذشته است؛ سالی که با چالشهایی مانند جنگ، حوادث تلخ، خشکسالی شدید و مشکلات اقتصادی همراه بود اما با همدلی و تلاش مسئولان و مردم از شرایط دشوار عبور شد.
معاون سیاسی استاندار همدان با تأکید بر لزوم تقویت وحدت و انسجام ملی گفت: فضای همدلی و همکاری در استان همدان مثالزدنی است و باید با حفظ این همگرایی، برنامههای بزرگداشت شهدای خدمت با مشارکت همه دستگاهها و اقشار مختلف مردم برگزار شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای پویشهای رسانهای، برپایی ایستگاههای صلواتی، میز خدمت و حضور فعال هیئتهای مذهبی در این ایام خبر داد و افزود: دستگاههای اجرایی استان نیز با فضاسازی مناسب و اجرای برنامههای فرهنگی و تبیینی در طول هفته بزرگداشت، در معرفی شخصیت و خدمات شهدای خدمت نقشآفرینی خواهند کرد.
امرایی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی استان در تأمین امنیت، بر لزوم هماهنگی کامل دستگاهها برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در استان تأکید کرد.
