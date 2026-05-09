  1. استانها
  2. تهران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

محمودی: حضور «معجزه‌گونه» مردم در تجمعات ثبت تاریخی شود

محمودی: حضور «معجزه‌گونه» مردم در تجمعات ثبت تاریخی شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: ثبت تاریخی حضور باشکوه مردم در تجمعات شبانه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به حضور باشکوه و «معجزه‌گونه» مردم در تجمعات میادین (به تعبیر مقام معظم رهبری) اظهار داشت: ثبت تاریخی این حضور عظیم و جلوه‌های ویژه آن، باید در تاریخ ایران و اسلام ماندگار شود.

وی تأکید کرد: این تجمعات و حضور مردمی متعلق به نظام و انقلاب است و به هیچ فرد یا جریان خاصی وابسته نیست. از این رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی و انقلابی خود، با تولید محتوا و شعارهای روزانه برای برگزاری مطلوب مراسم تلاش می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین به سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، دهه ولایت و امامت و ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد اشاره کرد و از مسئولان و صاحب‌نظران خواست با ارائه پیشنهادات و نظرات، برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های بزرگداشت این مناسبت‌ها اهتمام ورزند.

محمودی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش تأثیرگذار رسانه در همه حوزه‌ها به‌ویژه فرهنگ، خاطرنشان کرد: بارها تأکید شده که استان تهران نیازمند تأسیس مرکز صدا و سیمای استانی است تا از وضعیت موجود نجات یابد.

کد مطلب 6824299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها