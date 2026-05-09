به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به حضور باشکوه و «معجزه‌گونه» مردم در تجمعات میادین (به تعبیر مقام معظم رهبری) اظهار داشت: ثبت تاریخی این حضور عظیم و جلوه‌های ویژه آن، باید در تاریخ ایران و اسلام ماندگار شود.

وی تأکید کرد: این تجمعات و حضور مردمی متعلق به نظام و انقلاب است و به هیچ فرد یا جریان خاصی وابسته نیست. از این رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی و انقلابی خود، با تولید محتوا و شعارهای روزانه برای برگزاری مطلوب مراسم تلاش می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین به سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، دهه ولایت و امامت و ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد اشاره کرد و از مسئولان و صاحب‌نظران خواست با ارائه پیشنهادات و نظرات، برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های بزرگداشت این مناسبت‌ها اهتمام ورزند.

محمودی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش تأثیرگذار رسانه در همه حوزه‌ها به‌ویژه فرهنگ، خاطرنشان کرد: بارها تأکید شده که استان تهران نیازمند تأسیس مرکز صدا و سیمای استانی است تا از وضعیت موجود نجات یابد.