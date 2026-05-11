اعزام تیم های مهارتی به مناطق آسیب دیده از جنگ در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مولایی هزاروندی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای مهارت‌آموزی خوزستان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، به تبیین نقش راهبردی مهارت در توسعه اشتغال استان پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه برتر فنی و حرفه‌ای خوزستان در سطح کشور طی سه سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی مربیان و کارشناسان ما، اداره کل فنی و حرفه‌ای خوزستان سه سال متوالی است که در شاخص‌های مختلف کشوری خوش درخشیده است اما هدف ما فراتر از آمارهاست؛ ما به دنبال ایجاد تحول در سفره مردم از طریق آموزش‌های مهارتی هستیم.

ملایی هزاروندی با تأکید بر آمادگی ۱۰۰ درصدی این سازمان برای تأمین نیازهای صنایع بزرگ، تصریح کرد: ما برای تمامی مناطق نفتی، مناطق تأسیساتی، مناطق اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و حتی بخش‌های حساس کشاورزی و صادرات برنامه‌ریزی دقیق انجام داده‌ایم. تیم‌های مهارتی ما آماده هستند تا پس از طی دوره‌های پیشرفته، مستقیماً به این مراکز اعزام شوند تا هیچ واحد صنعتی در خوزستان با خلأ نیروی متخصص بومی مواجه نباشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان در خصوص اجرای «پویش ملی امداد ایران ماهر» که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و خیران کلید خورده است، گفت: این طرح یک گام بلند برای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و تبدیل آن‌ها به نیروهای مولد است. ما در این پویش به دنبال شناسایی استعدادهای برتر و آموزش حرفه‌ای آن‌ها متناسب با آمایش سرزمینی استان هستیم تا خروجی این مراکز، افرادی باشند که بلافاصله جذب بازار کار پایدار می‌شوند.